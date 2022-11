Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo diz que se tornar o terceiro piloto da Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1 será melhor do que seguir na busca por uma vaga de titular em 2023, por querer passar um ano longa das competições e da categoria.

O australiano está em negociações avançadas com a equipe de Milton Keynes para assumir um papel de reserva com funções de teste, marketing e simulador, após perder o seu assento na McLaren para 2023. Embora o acordo não tenha sido assinado de fato, é entendido por todas as partes que o anúncio ainda não foi feito apenas por uma questão de formalidade.

A escolha de Ricciardo ocorre apesar da Haas ter sondado o australiano e ter deixado as portas abertas para o piloto ser companheiro de equipe de Kevin Magnussen em 2023. No entanto, o número 3 revelou que logo após as férias de verão decidiu que não queria continuar correndo no próximo ano.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o raciocínio por trás de sua decisão de seguir o caminho da Red Bull, ele disse: "Eu sabia que queria uma folga no ano que vem, das corridas e da competição. Tem sido muito cansativo nos últimos dois anos, então ficou bem claro pra mim logo após as férias de verão que era isso que eu queria e o que seria melhor pra mim."

"Então foi: 'Ok. Qual é a próxima melhor coisa?' E quanto mais eu pensava sobre isso, estar envolvido em algum grau com uma equipe de ponta, obviamente era a preferência. Mas não está feito, é por isso que não saí e confirmei, porque ainda é a verdade: não está feito. Mas posso obviamente olhar nos seus olhos agora e dizer que é a opção mais provável nesta fase. "

Ricciardo calculou que se afastar da intensidade de uma temporada completa também vai permitir com que ele entenda melhor se tem motivação para querer voltar em 2024. Questionado sobre o que acontecerá se ele chegar no meio do próximo ano e decidir que não deseja retornar, ele disse: "Então essa é a minha resposta final."

"Honestamente, acho que também é a beleza disso. Isso vai alimentar o fogo e me deixar com fome e mais motivado do que nunca, ou na verdade será como 'oh, esta é a coisa certa para você', e, nesse caso, estarei muito feliz.

"Porque, por mais que você passe por altos e baixos nas corridas, ainda estou muito feliz com a vida e tenho o privilégio de viver uma boa. Portanto, se no próximo ano não estiver interessado em voltar, deverei estar fazendo alguma merda muito legal."

Tendo competido na F1 desde 2011, Ricciardo também sugeriu que, como o esporte caminha para seu maior calendário de todos os tempos, e ele vem de duas temporadas difíceis, havia o risco de ele não ter o melhor desempenho se estivesse em algum assento de outra equipe.

"A temporada passada já foi bastante difícil, mas esta temporada foi mais difícil novamente", disse ele. “Então, quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que, por mais que eu amasse, quero ter certeza de que estou fazendo isso no meu nível mais alto e com, digamos, a abordagem mais nova possível.

"Olhando para o próximo ano, são 24 corridas. É uma temporada cada vez mais exigente. Por mais que eu ame, acho que se voltar para outra situação, posso não ser a melhor versão de mim mesmo. É por isso que quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu pensava, ficar e apenas correr, provavelmente não faz justiça a mim mesmo ou a qualquer equipe para a qual eu corresse.”

