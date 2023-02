Carregar reprodutor de áudio

Depois do lançamento dos carros, a revelação dos capacetes escolhidos pelos pilotos é um momento muito esperado pelos fãs da Fórmula 1, uma vez que, é o momento onde eles podem soltar a criatividade e colocar toda sua identidade pessoal no objeto.

Para 2023, alguns dos personagens principais do grid já apresentaram seus designs escolhidos, confira:

Max Verstappen

O bicampeão mundial manteve o padrão que vem utilizando ao longo dos anos: branco, dourado, o leão no topo e a marca da Red Bull evidente. Para este ano, não foi diferente. O holandês trouxe um modelo com as cores da logo da equipe de Milton Keynes e alguns detalhes em azul - bem semelhante ao tom do RB19.

Sergio Pérez

O mexicano trouxe uma versão bem parecida com o utilizado no ano passado. Nas cores da bandeira do México, somadas às cores da Red Bull, o segundo piloto de Milton Keynes apresentou um design tendo o branco como plano de fundo - invertendo a lógica do usado em 2022 - e uma mensagem na parte de trás dizendo: "Nunca desista".

Charles Leclerc e Carlos Sainz

Carlos Sainz manteve a paleta de cores que remete à bandeira da Espanha, mudando apenas a distribuição das cores, acrescentando mais preto. O tradicional ''55'' segue no topo. Já Leclerc, deixou o vermelho em predominância, usando o branco apenas para os detalhes (e mantendo as cores da Ferrari e de Mônaco), o monegasco também deixa evidenciado o seu número, o "16".

Lando Norris

O principal piloto da McLaren manteve o tradicional verde 'neon' e seu desenho, a única mudança foi a entrada do preto-carbono nos detalhes que antes eram feitos no azul.

Fernando Alonso

Com as tradicionais cores da bandeira espanhola, Fernando Alonso vem para 2023 com um capacete predominantemente amarelo, vermelho e azul (que lembra o tom da Renault na qual conquistou o bicampeonato mundial) e com detalhes que lembrar a 'asa' da Aston Martin.

Logan Sargeant

O único norte-americano do grid, Logan Sargeant chega para sua temporada de estreia na F1 com um capacete totalmente temático: a bandeira dos Estados Unidos - tendo o azul da Williams como plano de fundo.

Alex Albon

Mantendo o azul escuro como base, Albon trocou o branco pelo rosa 'neon' e tirou a logo da Red Bull do capacete colocando a sua marca pessoal. Além disso, a bandeira da Tailândia segue presente como um detalhe na parte superior.

Yuki Tsunoda

Na AlphaTauri, Yuki Tsunoda apresentou um capacete branco com a logo da equipe, além de folhas de outono que fazem ligação com a presença do Deus do vento japonês na parte traseira junto com uma das frases características da marca de roupas do time: "Fits body and mind".

Zhou Guanyu

O piloto chinês da Alfa Romeo trouxe, no detalhe, a representação do coelho por 2023 ser o ano do coelho no calendário da China. Além disso, optou por trocar o branco pelo amarelo (mesclado com laranja) como cor secundária do capacete.

Esteban Ocon

O francês Ocon veio com o mesmo conceito do ano passado, mas optou por colocar a base preta no lugar do branco e deixar os detalhes em vermelho, dando ao capacete com um ar mais 'misterioso'.

Bônus - Mick Schumacher

O piloto reserva da Mercedes para 2023, Mick Schumacher mostrou seu novo capacete, mais minimalista, na cor amarela (neon) com detalhes pretos - combinando com o macacão da equipe - abandonando totalmente o design do ano passado que contava com preto, azul e amarelo esverdeado.

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: