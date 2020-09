Lance Stroll, da Racing Point, relargou em segundo após a bandeira vermelha no GP da Itália de Fórmula 1, mas após uma saída ruim, ele precisou se recuperar e conseguiu terminar em terceiro. O piloto lamentou uma vitória que "escapou de suas mãos".

Após a corrida, Stroll iniciou dizendo estar feliz por voltar ao pódio após alguns anos, e que marcou o primeiro da Racing Point desde a compra da equipe por seu pai. Mas, depois, disse estar triste porque tinha condições de vencer.

"Estou feliz. Faz alguns anos que não subia ao pódio então fico feliz por estar de volta, e foi uma corrida muito doida. Estou muito feliz por Pierre, ele realmente mereceu e teve uma boa largada. Ele foi consistente de ponta a ponta da corrida".

"Isso me entristece também, acho que a prova era minha para perder por ter saído em segundo, mas não tinha aderência na saída e eu deu um derrapada na saída, todo mundo conseguiu me passar".

"Tive uma boa luta com Carlos nas primeiras voltas e ultrapassei do lado de fora, mas ele deu o troco na Curva 1. Estávamos batalhando então fico feliz por ter conseguido o terceiro lugar. A vitória escapou hoje, mas conseguir o terceiro lugar é incrível"

Stroll ainda comentou sobre o novo formato de relargada após a bandeira vermelha, que foi colocada em prática pela primeira vez neste domingo.

"É bizarro. Você tem que relargar e não está acostumado com essa parada no meio da corrida. Mas é bom terminar em terceiro".

