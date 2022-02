Carregar reprodutor de áudio

A equipe Haas de Fórmula 1 revelou na manhã desta sexta-feira o layout de seu carro para a disputa da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial. O modelo se chamará VF-22 e manterá as unidades de potência da Ferrari. Veja fotos:

Assim como no último campeonato, o time terá os seguintes pilotos: Mick Schumacher, da Alemanha, e Nikita Mazepin, da Rússia. Ambos farão suas segundas temporadas na elite do esporte a motor global, após terem sido novatos em 2021.

O engenheiro italiano Günther Steiner segue como comandante da escuderia norte-americana, a única equipe a representar os Estados Unidos na F1. Em 2022, a organização busca sair da 'lanterna' da categoria, depois de sofrer bastante no ano passado.

A Haas está na F1 desde a temporada 2016 e sempre teve unidades de potência fornecidas pela Ferrari. A montadora italiana, aliás, teve influência na escolha do time norte-americano por Schumacher, que tem sua carreira supervisionada pela marca de Maranello, da qual seu pai, Michael, heptacampeão da categoria, foi representante, conquistando cinco títulos consecutivamente de 2000 a 2004.

A escolha do outro piloto tem motivações notadamente financeiras, já que o pai de Nikita, Dmitry, injeta vultuosos montantes na organização do dirigente norte-americano Gene Haas. Não à toa, a escuderia tem as cores da Rússia e o patrocínio da Uralkali.

Neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1, o brasileiro Pietro Fittipaldi segue como piloto reserva da Haas na F1. No fim de 2020, o competidor disputou dois GPs, substituindo Romain Grosjean. Na época, o então titular havia sofrido um grave acidente no Bahrein.

O francês, aliás, foi o representante mais longevo do time nas pistas da categoria, tendo corrido pela inscrição norte-americana do começo de 2016 até sua forte batida em Sakhir. Naquela época, seu companheiro o dinamarquês Kevin Magnussen, que também saiu no final de 2020.

O outro piloto da história da Haas na F1 foi Esteban Gutiérrez. O mexicano foi o antecessor de Magnussen e competiu na equipe apenas na temporada de estreia da escuderia, em 2016, ao lado de Grosjean.

