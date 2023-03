Carregar reprodutor de áudio

O ex-piloto de Fórmula 1 e tricampeão mundial Nelson Piquet foi condenado em primeira instância a pagar R$5 milhões de reais em decorrência dos comentários racistas e homofóbicos direcionados ao heptacampeão Lewis Hamilton. A decisão foi confirmada nessa sexta-feira pela 20ª Vara Cível de Brasília e cabe recurso.

A ação foi requerida por quatro entidades: Aliança Nacional LGBTI, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de SP e Francisco de Assis: Educação, cidadania e direitos humanos. Elas alegaram que Piquet, ao comentar a respeito do acidente envolvendo Hamilton e Max Verstappen em 2021, usou de um termo racista para se referir ao piloto da Mercedes.

O comentário que levou à condenação foi feito em uma entrevista publicada no Youtube em novembro do ano passado. No trecho o ex-piloto usa da palavra "neguinho" para falar do britânico: "O neguinho meteu o carro e não deixou [desviar]. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro [Verstappen] se fudeu. Fez uma puta sacanagem”, disse.

Ainda na mesma entrevista, Nelson Piquet, ao comentar sobre a rivalidade vivida por Lewis Hamilton e Nico Rosberg em 2016 na disputa pelo título mundial, emendou uma fala homofóbica para justificar a perda do campeonato por parte do heptacampeão enquanto criticava o pai de Rosberg.

“O Keke? Era um bosta, não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele [Nico]. Ganhou um campeonato… O neguinho devia estar dando mais c* naquela época, aí estava meio ruim”.

Na decisão, o juiz responsável pela ação afirmou que o valor da condenação representa não só "a função reparatória da responsabilidade civil, mas também (e talvez principalmente) a função punitiva, exatamente para que, como sociedade, possamos nos ver algum dia livres dos atos perniciosos que são o racismo e a homofobia”.

