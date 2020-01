Depois das equipes rejeitarem, por unanimidade, a nova especificação de pneus que a Pirelli propôs para esta temporada no final do ano passado, foi acordado que a F1 continuaria a utilizar o modelo de 2019.

Embora as regras técnicas do campeonato tenham se mantido, os carros devem ficar mais rápidos à medida que as equipes desenvolvem e melhoram seus projetos.

A Pirelli aumentará os requisitos de pressão dos pneus para 2020 e tentar equilibrar os níveis de energia, no que o diretor esportivo da companhia, Mario Isola, diz ser "a única ferramenta" que a fabricante tem disponível.

"Em uma condição de regulamentos já existentes, a taxa de desenvolvimento será de 1 a 1.5s por volta", disse Isola ao Motorsport.com.

"Isso significa um pouco mais de downforce, mais potência. Provavelmente, se tivermos que prever algo, podemos ter mais superaquecimento, talvez.”

"Isso pode acontecer por causa da energia adicional que exige do pneu.”

Isola também disse esperar que as equipes "tenham menos problemas com o aquecimento dos pneus" na próxima temporada.

"Se você se lembrar no início da temporada de 2019, algumas equipes estavam reclamando do aquecimento e, em algumas ocasiões, era um pouco difícil esquentá-los.”

"Isso não será um problema para este ano. Eles conhecem os pneus, então a vantagem em relação ao ano passado é que não há curva de aprendizado."

