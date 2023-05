Fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, a Pirelli apresentará uma nova construção de gomas mais resistente no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, a fim de lidar com uma rápida escalada no desempenho dos carros da categoria, conforme se viu com Max Verstappen, da Red Bull, em Miami.

Em meio ao cenário da F1 2023 com ganhos consideráveis de downforce com os carros deste ano, a Pirelli acha que faz sentido intervir e introduzir pneus mais resistentes a tempo para a corrida inglesa em julho.

A mudança não está sendo feita por questões de segurança, mas mais como uma tentativa de garantir que não haja problemas mais adiante. A Pirelli está atenta há algumas semanas sobre os ganhos que as equipes vêm obtendo com seus carros, com fontes sugerindo que os níveis de downforce produzidos agora estão em linha com o que foi projetado para o final da atual temporada.

Além disso, o rendimento dos pilotos no GP de Miami, no último fim de semana, fez ressaltar o fato de que, enquanto as equipes se preparam para trazer ainda mais atualizações nas próximas corridas, os carros ficarão cada vez mais rápidos.

Após discussões com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a Pirelli decidiu que antes de algumas das pistas mais desafiadoras do calendário – como Silverstone, Spa-Francorchamps e Zandvoort –, faz sentido tomar medidas para evitar o risco de problemas com os pneus. Por isso, no início desta semana, a Pirelli propôs à FIA permissão para introduzir uma nova construção de pneu do GP da Grã-Bretanha, disputado em 9 de julho.

De acordo com os Regulamentos Técnicos da F1, qualquer mudança de construção na temporada deve passar por um processo formal – para ser aprovado pelas equipes ou ser forçado por motivos de segurança.

O Artigo 10.8.3 afirma que, uma vez que a especificação dos pneus seja definida para a temporada, ela: "Não será alterada sem o acordo da Comissão de F1. Não obstante, a FIA pode decidir alterar a especificação durante a temporada por motivos de segurança sem aviso prévio".

A Pirelli, então, revelou nesta sexta-feira que tal aprovação já foi dada, com planos para as equipes testarem a nova construção no GP da Espanha no próximo mês. Falando sobre a motivação para a mudança, o chefe da Pirelli F1, Mario Isola, disse: “Vimos quanto mais desempenho os carros de 2023 têm em comparação com o ano passado nas corridas de abertura desta temporada, e isso é graças ao extraordinário ritmo de desenvolvimento demonstrado por todas as 10 equipes".

“Em Miami, por exemplo, o tempo da pole position foi quase dois segundos mais rápido que no ano passado, mas o mesmo tipo de progresso também foi visto durante as corridas em si. O trabalho de simulação da Pirelli sempre teve como objetivo não apenas fornecer um produto que atinja as metas de desempenho especificadas pelas partes interessadas, mas também antecipar quaisquer problemas potenciais e reagir a eles rapidamente."

“A nova especificação contém materiais que já desenvolvemos para 2024, o que tornará os pneus mais resistentes sem afetar nenhum dos outros parâmetros técnicos ou seu comportamento na pista."

“Para permitir que todas as equipes testem a nova construção em igualdade de condições, a Pirelli fornecerá dois conjuntos de pneus extras por carro para serem usados durante o primeiro e o segundo treino livre do GP da Espanha", completou Isola.

Rico Penteado comenta F1 pós-Miami

