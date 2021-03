A Fórmula 1 deve votar ainda neste mês a realização de testes de um novo formato: as corridas sprint. Mas o modelo vem causando polêmica, com pilotos e fãs temendo que a mudança no final de semana possa desvalorizar as vitórias no domingo. Para evitar problemas, a F1 analisa a possibilidade de não realizar uma cerimônia de pódio após a prova do sábado.

A direção da categoria está juntando os planos finais para os testes das corridas sprint aos sábados em três GPs deste ano. Caso a proposta seja aprovada, o que parece bastante provável, já que possui apoio inclusive de Toto Wolff e Mattia Binotto, o formato seria executado nos GPs do Canadá, da Itália e de São Paulo.

Um dos fatores que estão sendo considerados é garantir que as provas de curta duração do sábado (100 quilômetros, um terço de um GP normal) não tirem o foco da corrida principal, no domingo, uma ressalva levantada por diversos pilotos.

É por isso que o CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que o formato está sendo pensado de modo que a corrida de sábado não acabe tendo uma importância maior que o GP do domingo.

"Estamos definindo o modelo das corridas sprint, e vamos apresentar o programa antes do GP do Bahrein", disse Domenicali em um evento onde a F1 revelou o acordo com a Ferrari Trento para o fornecimento de espumante para os pódios deste ano.

"Precisamos garantir que exista uma diferença da celebração icônica da corrida, que é o momento após o fim da corrida na tarde de domingo. Esse é o ápice de nosso evento, e ele precisa ser mantido separado dos outros. Por isso a celebração seguirá sendo no domingo a tarde, e não no sábado".

Outro ponto que a F1 analisa é a denominação da corrida sprint, e uma das principais sugestões é que a prova seja simplesmente chamada de "corrida classificatória". Mas o diretor esportivo da Renault, Marcin Budkowski, sugeriu uma alternativa ao reconhecer que a mudança no formato do final de semana seria bom para o espetáculo.

"Corridas sprint, ou seja o que elas sejam chaamdas, super classificação, é para deixar o evento emocionante ao longo dos três dias. Vamos classificar na sexta, correr no sábado e correr de novo no domingo. E vamos menos preparados para a classificação. Para os fãs, no circuito ou em casa, serão três dias de emoção".

"Acho que isso ajudará a formar um bom show para os fãs. Vamos testar novos formatos. É uma ótima oportunidade para ver se isso é algo que vamos querer manter para o futuro".

