Para Mattia Binotto, chefe da equipe Ferrari na Fórmula 1, 2020 deve ser esquecido e este ano a equipe italiana deve elevar seu nível o mais rápido possível para que a sexta posição do ano passado no campeonato de construtores seja uma lembrança distante.

A Ferrari aposta tudo no SF21, um carro que é a evolução do SF1000 com especial ênfase na resolução das fragilidades detectadas na temporada anterior.

E de todas as fraquezas, a velocidade máxima foi a mais óbvia, um pesadelo para os engenheiros da Maranello, que em 2019 se gabavam de ter o carro mais rápido da história em pistas com longas retas.

“Nosso principal problema no ano passado não foi apenas a unidade de potência”, explicou Mattia Binotto. “Mas também o arrasto que causava baixa velocidade nas retas. Agora focamos no motor, mas também na aerodinâmica com o objetivo de reduzir o arrasto”.

Em ambos os casos, o time de Maranello teve ampla margem de mudança, visto que seu motor e aerodinâmica são as duas áreas que não estão sujeitas às limitações do atual congelamento, resultado dos regulamentos aprovados para contornar os efeitos econômicos causados ​​pela pandemia.

“As simulações que fizemos até agora nos permitiram avaliar a potência entregue, mas também a resistência do carro ao avanço no túnel de vento. Acho que no geral recuperamos muito da performance.”

"Espero que em 2021 a velocidade não seja um problema como foi no ano passado, mas como sempre, antes temos a certeza de que temos que confirmá-la na pista e isso só pode ser feito no Bahrein."

“É justo ser cauteloso”, esclareceu o chefe da equipe: “Porque tudo tem a ver com a forma como nos comportamos contra os rivais, mas de nossa parte, sabemos que o SF21 é certamente mais eficiente que o SF1000, e por eficiente quero me referir a aerodinâmica e a capacidade da unidade de potência.”

"Fizemos um esforço importante considerando as limitações atuais, usando as fichas disponíveis na parte traseira do carro, mas, como disse, a primeira resposta só virá no Bahrein quando enfrentarmos nossos rivais."

