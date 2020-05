F1 pode ter em 2020 provas que não estavam no calendário original

CEO da Fórmula 1, o dirigente norte-americano Chase Carey afirmou que a categoria máxima do automobilismo mundial pode ter neste ano provas que não estavam previstas no calendário original para a temporada 2020.

“Nós temos trabalhado sem descanso desde a Austrália e estamos engajados com nossos promotores para elaborar um potencial calendário para a temporada 2020”, explicou Carey, alçado ao comando da F1 após a aquisição da categoria por parte da Liberty Media.

“Nós temos dois desafios primários: identificar locações que possam realizar a corrida e determinar como transportar todas as partes necessárias e seus equipamentos para essa locação para a corrida. Nós estamos discutindo com todos os nossos promotores, assim como com algumas pistas que não estão atualmente no nosso calendário de 2020, para garantir que vamos explorar todas as opções”, afirmou o diretor-executivo da F1.

“Nossa meta é iniciar a temporada no fim de semana de 4 e 5 de julho na Áustria. E é provável que a gente corra no fim de semana de 11 e 12 de julho na Áustria também. Nós estamos em estágios avançados na elaboração de um cronograma de corridas europeias adicionais até o início de setembro, incluindo corridas durante a tradicional pausa de agosto”, seguiu Carey.

“Nós esperamos que, na primeira parte do calendário, as corridas aconteçam sem os fãs, mas esperamos poder permitir a entrada de fãs na parte final do ano", afirmou o dirigente, admitindo a possibilidade de realizar provas com portões abertos no fim de 2020.

"Nós estamos trabalhando com a FIA, as autoridades locais e outros especialistas para identificar os passos e procedimentos necessários para transportar com segurança todos para cada uma das locações e permitir que esses indivíduos operem e fiquem alojados de maneira segura. Nós nos sentimos imensamente positivos em relação ao número de locações que podem e querem receber corridas neste ano”, completou o norte-americano.

