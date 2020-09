A Fórmula 1 se mexe para finalizar o calendário para a temporada de 2021 e pretende ter um cronograma similar ao que seria usado originalmente neste ano, com 22 etapas. E o Mundial pode ter uma novidade para o próximo ano, além das adiadas estreia e retorno de Vietnã e Holanda: um circuito de rua na Arábia Saudita.

Segundo o site RaceFans, o país do Oriente Médio é candidato a mais uma prova na região, podendo se juntar ao Bahrein e aos Emirados Árabes Unidos. O projeto é de um circuito de rua na segunda maior cidade do país, Jeddah, com uma população de cerca de 3,5 milhões de pessoas.

O nome de Jeddah já havia circulado anteriormente como possível sede para o GP da Arábia Saudita antes da realocação para um autódromo permanente, localizado em Qiddiya. A previsão é que o circuito, que foi projetado pelo ex-F1 Alexander Wurz, esteja pronto em 2023. O lançamento do projeto, no início do ano, teve a presença de Romain Grosjean, que elogiou o traçado. Mas a construção sofre com atrasos causados pela pandemia.

Esse seria mais um passo no fortalecimento do relacionamento entre a F1 e o país saudita, após o acordo de patrocínio com a Aramco, empresa de petróleo e gás natural. A companhia, que já foi eleita uma das mais poluidoras do mundo, tem sua identidade visual bastante visível ao longo das etapas, além de ser a patrocinadora máster de três GPs em 2020: Hungria, Espanha e Eifel.

A previsão é que a prova pode ser alocada no final do ano, permitindo o tempo máximo de construção do espaço, podendo ser realizada logo antes do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada.

A Arábia Saudita tem aumentado sua presença no esporte a motor nos últimos anos, sediando etapas da Fórmula E em Ad Diriyah desde 2018, além do Dakar deste ano e de 2021.

No momento, 18 GPs têm contrato para receber a F1 em 2021. Dos que fizeram parte do calendário original de 2020, apenas Brasil, Áustria, China e Espanha não estão confirmados. Enquanto isso, as novas pistas deste ano, Mugello, Ímola, Nurburgring, Turquia e Portimão assinaram contratos para um GP apenas.

