A FIA mexeu novamente no regulamento da Fórmula 1 de 2021 para reduzir ainda mais o downforce para o próximo ano, visando diminuir o fardo sobre os pneus da Pirelli, que sofrem com o crescimento da força.

Mas a taxa de progresso das equipes na primeira metade da temporada fez com que a FIA se preocupasse com o plano original, de redução do downforce em 10%, acreditando que não foi longe o suficiente.

Assim, com a Pirelli pronta para usar os mesmos pneus pelo terceiro ano consecutivo, antes da entrada no novo design de 18 polegadas em 2022, novas mudanças foram feitas nos regulamentos.

Espera-se que os ajustes signifiquem menos carga nos pneus e que, por sua vez, não obriguem a Pirelli a estipular pressões mínimas cada vez mais altas, como tem acontecido em 2020.

As principais mudanças ainda exigem que as equipes tenham uma seção do assoalho à frente do pneu traseiro removida.

No entanto, embora ainda dosse antecipado que as equipes poderiam usar um número limitado de fendas nas bordas do assoalho para recuperar o desempenho, agora elas serão proibidas de buscar isso.

Como medida adicional, para ajudar a atingir seus objetivos de redução de downforce, a FIA também está fazendo alterações nos regulamentos em torno das aletas nos dutos de freio traseiro e as barras verticais montadas no difusor.

Com relação às aletas dos dutos de freio, a Federação irá enfatizar que elas deverão ter uma largura máxima de 40 mm abaixo da linha do eixo, enquanto as hastes do difusor só serão permitidas 50 mm acima do plano de referência.

Esse último lote de mudanças no regulamento não deverá mudar muita coisa para os projetistas, porque eles já estavam redesenhando essas partes para levar em consideração a mudanças anteriores, que já visavam a redução do downforce.

As equipes já iniciaram os trabalhos nos carros de 2021 há algum tempo, com a McLaren testando um novo assoalho no GP da Bélgica e um novo bico em Mugello.

A equipe britânica espera que isso ajudará a entender como as mudanças afetarão o balanço do carro e, possivelmente, obter dados reais daquilo que já viu nas simulações e no túnel de vento.

