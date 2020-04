F1 faz acordo com Aramco, uma das maiores poluidoras do mundo

A Fórmula 1 anunciou um contrato de vários anos com a gigante de petróleo e gás natural Saudi Aramco, da Arábia Saudita. A empresa é o primeiro parceiro global que a F1 faz desde que a Liberty Media assumiu a gestão da categoria no início de 2017.

A Saudi Aramco se junta aos cinco principais players que embarcaram na F1 durante a era Bernie Ecclestone: Rolex, Heineken, DHL, Emirates e Pirelli. No entanto, a Aramco foi nomeada recentemente como uma das maiores poluidoras do mundo, o que entra em desacordo com o objetivo estratégico da F1 de não emitir carbono até 2030.

Um estudo recente indicou que a Aramco produziu 59,26 bilhões de toneladas de CO2 desde 1965, mais de 15 bilhões a mais do que qualquer outra empresa. Um estudo de 2017 sobre as emissões de CO2 entre 1988 e 2015 sugeriu que apenas as usinas a carvão da China haviam contribuído mais do que a Aramco para a emissão de carbono.

De todo modo, o acordo entre a Aramco e a F1 inclui o patrocínio aos nomes dos GPs de Espanha, Hungria e Estados Unidos. A parceria também é vista como o primeiro passo para uma corrida na Arábia Saudita.

A F1 ainda enfatizou que o acordo se encaixa ao seu impulso rumo à sustentabilidade e que incluirá pesquisas sobre combustíveis alternativos e a próxima geração de unidades de potência.

"Estamos muito satisfeitos em receber a Aramco na família Fórmula 1 como um Parceiro Global de longo prazo ao iniciarmos nossa temporada de 2020", disse o CEO da F1, Chase Carey, da Liberty Media.

"Estamos ansiosos para compartilhar nossa experiência combinada e trabalhar com a Aramco em inovação tecnológica. Nos beneficiaremos enormemente de suas capacidades e experiência no setor de combustível e energia".

O presidente e CEO da Aramco, Amin Nasser, acrescentou: "Como maior fornecedor mundial de energia e líder em inovação, temos a ambição de encontrar soluções inovadoras para motores com melhor desempenho e energia mais limpa. Parcerias como essas são importantes para nos ajudar a cumprir nossas ambições.

