Fernando Alonso diz continuar motivado para seguir na Fórmula 1 por se sentir "melhor que os outros” pilotos, e pararia se alguém o vencesse por "habilidade pura". O bicampeão mundial voltou à categoria no ano passado com a Alpine depois de passar duas temporadas para explorar outras divisões.

Ele conquistou seu primeiro pódio desde a Hungria 2014 no GP do Catar de 2021 e ficou frustrado com a falta de sorte até agora em 2022, acreditando que poderia ter disputado a pole na Austrália.

Aos 40 anos, Alonso é o piloto mais velho do grid da F1, mas já sinalizou que procurará estender sua permanência na categoria até o final do ano, quando seu contrato com a Alpine expirar.

Após a falha hidráulica na Austrália que o tirou da classificação, a difícil sorte do espanhol continuou no fim de semana passado em Ímola, quando o contato na primeira volta com Mick Schumacher o deixou com danos que acabaram com sua prova.

No entanto, ele não deu sinais de que o início de ano frustrante o faz pensar duas vezes sobre seu futuro na categoria.

Questionado sobre o que o manteve motivado para continuar na F1 mesmo com os azares recentes, Alonso respondeu: "Porque me sinto melhor que os outros".

"Se chegar alguém e eu ver que [estão] me batendo em habilidade pura, que não sou bom nas largadas, preparar o carro, ou o companheiro é um segundo mais rápido, talvez eu pensasse que seria a hora de pensar em outra coisa."

"No entanto, sinto o oposto no momento. Eu amo as corridas", complementou.

O companheiro de Alpine de Alonso, Esteban Ocon, marcou 20 pontos para a equipe até agora este ano, contra apenas dois do bicampeão, que admitiu ser algo "dolorosa" de se ver por sua má sorte. O francês tem um contrato de longo prazo com a equipe que vai até o final da temporada de 2024.

A escuderia também tem o reserva Oscar Piastri, que conquistou o título de Fórmula 2 no ano passado e procura uma vaga na F1 na próxima temporada. A Alpine já indicou que estaria aberta a emprestá-lo a outro time.

Alonso disse no início de abril que tentaria abrir conversas com a equipe sobre seu futuro "provavelmente no meio do ano".

