F1 pode ter programação flexível em condições adversas; entenda

O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, disse que há discussões sobre ter mais flexibilidade com os trabalhos do fim de semana quando o tempo está ruim. As conversas vieram na esteira dos problemas enfrentados em Spa, quando o GP da Bélgica recebeu a bandeira vermelha sem nenhuma volta para disputar.

Questionado se a programação da TV restringia a capacidade da FIA de modificar as sessões da categoria, ele disse: "Não depende tanto disso. É algo que discutiremos nas próximas semanas. Dissemos depois de Spa que há muitas discussões estratégicas que precisam acontecer entre a federação, a F1 e as dez equipes, e esse será um dos debates."

No entanto, Masi minimizou o embaralhamento do calendário do fim de semana do GP da Rússia que permitiu que a corrida de decisão do título da Fórmula 3 fosse disputada um dia antes do planejado.

O primeiro dos três eventos da categoria de base programados para o fim de semana de Sochi foi adiado para o final da tarde de sexta-feira, depois que ficou claro que as atividades de sábado estavam sob ameaça de chuva forte.

The busy pre race grid Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A o segundo lugar na prova deu o título de 2021 a Dennis Hauger.

A chuva teve o devido impacto no sábado, com a última sessão de treinos da F1 cancelada, enquanto a F2 e a F3 correram apenas duas das três corridas programadas ao longo. Masi negou que a mudança foi uma reação aos eventos em Spa.

"Não, de jeito nenhum", disse ele na época. "Vamos relembrar o que foi no sábado, se você olhar no início do dia para aqueles que estavam aqui naquela hora, viu que havia uma janela que parecia boa, e é por isso que trouxemos os carros da F2 para o pit lane."

"Obviamente isso diminuiu, e sempre corremos pelo princípio nesses cenários que é ir sessão por sessão, que é o que fizemos. No que diz respeito à F3, as condições foram transferidas para sexta-feira."

"Provavelmente o fator de exagero naquele cenário foi que era a última rodada do campeonato. E nós tínhamos a capacidade de encaixá-la no programa, então você tem que levar todos esses fatores em consideração. Spa certamente influenciou nisto."

F1 2021: Red Bull tem REVÉS contra Mercedes, Hamilton pode TROCAR MOTOR na Turquia, CHUVA e mais

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: