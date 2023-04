Carregar reprodutor de áudio

Companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull, Sergio Pérez chegou 'embalado' para o GP da Austrália de Fórmula 1 após vencer a etapa da Arábia Saudita há dois fins de semana, ficando a apenas um ponto do bicampeão mundial na tabela do campeonato, mas o mexicano teve problema na classificação de Melbourne e largará da última posição na corrida deste domingo no circuito de Albert Park, que sedia terceira de 23 etapas da categoria máxima do automobilismo neste ano.

Logo no começo da sessão qualificatória australiana, o piloto do México 'escapou' e foi parar na área de escape, ficando 'preso' na caixa de brita e sendo obrigado a abandonar a tomada de tempos, de modo que sai do fundo do grid na prova que tem largada agendada para 2h (Brasília) de domingo.

O que se sabe agora, porém, é que um problema no freio contribuiu para o incidente envolvendo o mexicano. A frenagem, aliás, era alvo da reclamação de Pérez desde o terceiro treino livre, que também foi complicado para o piloto da Red Bull -- Verstappen, por sua vez, liderou e foi o pole.

Após a classificação, o mexicano disse ao Motorsport.com que ele e equipe acharam que tinham "consertado" o problema antes do quali, mas o fato é que seu modelo RB19 foi parar no cascalho após uma 'travada' da roda dianteira direita na curva 3.

"Foi difícil fazer qualquer coisa, tornei-me um passageiro assim que encostei no freio. É algo que está movendo o balanço do freio para a frente. Só espero que sejamos capazes de consertar isso para amanhã para correr e minimizar os danos."

Entretanto, o mexicano não espera uma corrida de recuperação fácil em Melbourne. "Será uma pista difícil de ultrapassar", ponderou ele, antes de dizer que confia que sua equipe seja "capaz de superar esse problema com um ritmo de corrida forte".

