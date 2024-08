Neste fim de semana acontece o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza. E, por ser uma pista tradicional e que neste ano não contará com a corrida sprint, normalmente recebe os jovens pilotos no TL1 e isso aconteceria com Felipe Drugovich, contudo uma mudança no traçado mudou os planos.

Para a etapa deste ano, a pista em Monza sofreu um recapeamento, que deixou o asfalto mais novo e também mais escuro, absorvendo mais calor - de acordo com o ex-chefe de motores da Renault na F1, Rico Penteado. Por conta disso, os pilotos terão que testar como será a aderência dos pneus com essa novidade.

Falando ao Motorsport.com, Fernando Alonso confirmou que estava planejado para o brasileiro reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, assumir o carro nesta sexta-feira, mas a mudança no asfalto alterou os planos.

"Originalmente, Felipe estaria no meu carro aqui em Monza no TL1. Mas, entendemos que o recapeamento é um pouco maior do que pensávamos, as zebras também estão diferentes; Então, a equipe mudou o plano e acho que isso [Drugovich no carro] vai acontecer no México."

