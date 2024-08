Lewis Hamilton está empolgado com as possibilidades de que Andrea Kimi Antonelli pode fazer em sua estreia na Mercedes, no primeiro treino livre do GP da Itália da Fórmula 1, mas fez questão de lembrar que o italiano tem apenas 18 anos.

Antonelli é considerado o herdeiro em potencial de Hamilton na Mercedes, quando o heptacampeão for para a Ferrari, embora o segundo carro, ao lado de George Russell ainda não esteja confirmado.

Embora Antonelli tenha realizado testes para a Mercedes com máquinas mais antigas sob as regras de testes de carros anteriores, tendo pilotado o W13 a partir de 2022, o TL1 em Monza proporcionará sua primeira experiência com um carro da mesma temporada.

Hamilton reafirmou seu apoio a Antonelli como seu substituto na Mercedes e acrescentou que estava ansioso para ver o progresso do piloto nascido em Bolonha. Hamilton também quis aliviar a pressão sobre Antonelli, lembrando às pessoas o quanto ele é jovem - tendo acabado de completar 18 anos no domingo.

"Eu disse há muito tempo que acho que é ele quem a equipe deve escolher para seguir em frente. E o tempo dirá o que eles acabarão decidindo fazer", disse Hamilton. "Mas acho que ele é um daqueles garotos jovens e super talentosos que surgiram. Quero dizer, ele é um jovem adulto agora, mas sim, ele tem apenas 18 anos".

"Portanto, acho que seria bom que as pessoas se lembrassem de que ele está completando 18 anos e que tem um futuro brilhante pela frente. Estou muito animado para ver e acompanhar seu progresso".

"Vi uma foto nossa há pouco, acho que em 2018, e ele era uma das crianças do grid e eu estava apertando sua mão na frente do grid", disse o heptacampeão.

"Então, é emocionante - obviamente, você se lembra da idade que tem quando tem essas experiências! Mas estou ansioso para ver seu crescimento e sua jornada na Fórmula 1".

Hamilton comparou a confiança da Mercedes em Antonelli à sua própria estreia na F1 com a McLaren, quando a equipe promoveu o vencedor do título da GP2 de 2006 diretamente a um lugar de destaque na F1 em 2007 e o colocou imediatamente em uma batalha pelo campeonato mundial.

Ele acrescentou que esperava que o jovem fosse "todo sorrisos" após sua primeira experiência com o W15 deste ano, observando a grande melhoria em relação ao W13 que Antonelli já havia experimentado em testes privados.

"Estamos naquele momento em que há apenas 20 vagas e acho que é hora de começarmos a ver essa nova onda surgir, opondo a contratação de outro piloto com muitos anos de experiência e dando uma oportunidade a um jovem, comentou Hamilton.

"Foi isso que a McLaren fez comigo e funcionou bem. [Antonelli] teria a chance de trabalhar com os melhores da categoria, aprender com pessoas com quem trabalhei por muitos e muitos anos".

"É um peso muito grande sobre os ombros de alguém, mas, como eu disse, é um ambiente excelente e acho que eles serão capazes de cuidar dele e levá-lo adiante", disse o piloto britânico. "Essa será uma experiência incrível para ele amanhã. Obviamente, ele já testou o carro antigo, mas amanhã será a primeira vez que ele testará o carro novo, que é muito melhor do que o carro de 2022".

"Portanto, ele vai estar todo sorridente amanhã, com certeza, porque é uma diferença drástica", conclui.



