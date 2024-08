F1 – Colapinto rejeita comparação a Messi: “Uma loucura”

A semana após o GP da Holanda de Fórmula 1 reservou uma grande surpresa para o restante da temporada, já que a Williams decidiu demitir Logan Sargeant e substituí-lo por Franco Colapinto.

O argentino terá o carro da equipe de Grove nas demais provas do ano e marca o retorno do país à categoria desde que Gastón Mazzacane, em 2001, há mais de duas décadas.

A torcida argentina é muito apaixonada e prova disso foi a comemoração na última edição da Copa do Mundo e da Copa América, da qual a seleção de futebol se saiu vitoriosa. Por isso, na preparação para o GP da Itália, o estreante foi questionado se alguma vez se sentiu como Leo Messi.

“É muito difícil se sentir como Leo Messi, não sei o que é se sentir assim. Às vezes eu vejo me compararem e acho que é uma loucura.

“Messi é um deus, como você me compara?”, perguntou-se o próprio Colapinto. “Como dissemos antes, há 23 anos não havia um piloto argentino e isso deixa os argentinos muito felizes, é um momento muito especial para todos e para mim, a felicidade que tenho é a que muitos também têm.”

Sobre aquela que será a sua estreia na F1, o jovem piloto não esperava dar o salto de uma semana para a outra.

“Então vocês podem imaginar, na terça-feira fui à equipe de F2, me preparando para a corrida aqui em Monza, então vocês podem imaginar como foi de tarde.”

“Não sei quando eles pensaram nisso, mas é uma oportunidade para a qual sempre estive pronto e estou esperando há muito tempo”, disse ele. “Desde criança, sempre sonhei com isso que está acontecendo, e hoje ter a oportunidade de estar aqui e conversar com todos vocês é um prazer, sou muito grato à Williams por essa oportunidade, que chegou em cima da hora, mas estou sempre pronto, não esperava, para ser sincero."

Sobre o que se espera dele no restante da temporada, o argentino não assumiu uma posição específica: “Acho que meu foco principal está em mim mesmo, para tentar fazer o melhor que posso, estou me concentrando nisso e tentar aprender o mais rápido possível.”

“Como eu disse, eles me apoiam muito, todos me receberam calorosamente e estou feliz por estar com eles", continuou. "Só quero dar um passo de cada vez, quero me concentrar em eu mesmo, isso é o mais importante.”

"Estar focado no meu trabalho, ser capaz de fazer o que a equipe espera e, para ser honesto, estou mais do que confiante de que posso fazer."

