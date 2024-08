O teste regular de alta velocidade do safety car da Fórmula 1 chegou a um surpreendente fim antecipado na quinta-feira, no GP da Itália, após uma forte batida nas barreiras.

Como parte da preparação antes de um fim de semana de F1, o piloto do safety car Bernd Maylander realiza várias verificações de sistemas e voltas rápidas para garantir que tudo esteja pronto para o fim de semana.

Mas durante uma de suas voltas rápidas, ele pareceu perder o controle do carro de segurança da Aston Martin que está sendo usado neste fim de semana na curva Parabolica. O carro Vantage F1 Edition atravessou a área de escape do asfalto e, em seguida, pulou a armadilha de brita antes de acertar as barreiras de pneus na parte externa da pista.

Embora o incidente tenha sido impressionante - com o carro parado nas barreiras de lado - Maylander e seu passageiro não se feriram e saíram do carro sem ajuda. Embora não tenha havido explicação para a causa do acidente, a forma como o carro serpenteou durante a frenagem – antes de rodar – sugere que o acidente poderia ter sido causado por um problema mecânico e não por erro do motorista.

Um Safety Car reserva estará presente no final de semana, sem afetar o andamento do GP da Itália.

O carro médico da F1, que também corre na tarde de quinta-feira, parou nas proximidades para pegar Maylander e seu passageiro e levá-los de volta aos boxes. O carro médico pôde continuar os testes logo em seguida, enquanto os funcionários da pista trabalhavam para retirar o carro de segurança.

A Aston Martin introduziu uma versão atualizada de seu Vantage este ano em uma tentativa de aliviar as preocupações expressas por alguns pilotos de que ele não era rápido o suficiente.

Juntamente com a carroceria revisada e a nova grade, a potência foi aumentada em 150 cv para 656 cv, graças a turbocompressores maiores, mais resfriamento e novos eixos de comando de válvulas para o V8 biturbo de 4,0 litros fornecido pela AMG.

Os incidentes envolvendo o safety car e o carro médico são raros, mas não desconhecidos na F1.

Um dos acidentes mais famosos aconteceu no GP de Mônaco de 2000, quando Alex Ribeiro, piloto do carro médico da Mercedes, bateu durante uma corrida de teste na manhã de sábado, atingindo as barreiras em Tabac.

Ribeiro também escapou por sorte durante o GP do Brasil de 2002, quando, depois de estacionar o carro médico perto de Enrique Bernoldi, quase foi atingido por Nick Heidfeld, da Sauber, que bateu na porta aberta do brasileiro pouco antes de ele sair.

Alex Ribeiro bateu o carro médico no sábado do GP de Mônaco, 4 de junho de 2000 Foto de: Andre Vor / Sutton Images

