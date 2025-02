A FIA mudou sua postura ao impor testes mais rigorosos para as polêmicas asas flexíveis para evitar que o assunto cause mais drama na temporada de 2025 da Fórmula 1, mas, ao adiar sua introdução, é garantido que continuará sendo um ponto de discussão.

Até o final da temporada passada, o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que a regulamentadora estava satisfeita com os testes de carga estática atuais - embora reconhecidamente imperfeitos - para manter as equipes que exploram a aeroelasticidade sob controle.

A prática foi identificada como um fator fundamental para manter a atual geração de carros rígidos, baseados no efeito solo, equilibrados em curvas de alta e baixa velocidade, com a McLaren dominando a prática especialmente a partir de sua substancial atualização de Miami.

Após reclamações de rivais, a FIA instalou câmeras e adesivos adicionais em Spa-Francorchamps para monitorar ainda mais o que as equipes estavam fazendo, mas decidiu não tomar outras medidas e declarou que não imporia testes mais rigorosos. A Ferrari ficou particularmente ofendida, pois não havia desenvolvido sua própria versão das asas dianteiras porque esperava que a regulamentadora interviesse, então perdeu vários meses antes de trabalhar em seu próprio projeto.

A FIA voltou atrás após uma análise mais aprofundada no final do ano passado e informou às equipes que mudaria os testes para 2025. Os ajustes nas testagens da asa traseira serão feitos no início da temporada, em Melbourne, e a flexão da asa dianteira será reduzida na Espanha, na nona corrida da temporada, em 1º de junho.

O principal desejo do órgão dirigente é acabar com as intermináveis discussões sobre o assunto, que dominaram as agendas durante a segunda metade de 2024, e "garantir condições equitativas para todos os competidores a fim de promover corridas justas e emocionantes".

O teste da asa traseira mudará a partir da primeira corrida em Melbourne, mas entende-se que é, em grande parte, um exercício de codificação de algumas das mudanças que a FIA já havia solicitado à McLaren e a outras equipes na sequência da saga do "mini-DRS" da equipe papaia no Azerbaijão, que também levantou as sobrancelhas no paddock.

O item realmente importante continua sendo a mudança no teste da asa dianteira, com uma tolerância muito menor para flexão nos pontos de medição da FIA, uma redução de um terço.

Asas dianteiras da Ferrari SF-24 Foto de: Erik Junius

Por que a mudança na asa dianteira foi adiada para junho?

A FIA declarou que as mudanças são escalonadas para que as equipes que planejavam manter seus projetos de 2024 não sejam forçadas a descartar suas asas e desenvolver novas para o início da temporada.

O Motorsport.com apurou que os testes mais rigorosos foram inicialmente planejados para o início da temporada, mas houve um lobby significativo de algumas equipes que já haviam desenvolvido asas flexíveis para adiar a introdução do novo teste, inicialmente até Imola e depois até Barcelona.

Acredita-se que os relatos de que as equipes, como a Red Bull, estão surpresas ou até mesmo furiosas com as mudanças não são verdadeiros, já que esses ajustes foram objeto de discussão por algum tempo, de modo que as equipes sabiam que eles estavam por vir e tiveram tempo suficiente para reagir.

No entanto, em alguns cantos ainda há desconforto em relação à sua introdução escalonada, com a abrangente restrição da asa dianteira chegando a nove corridas em uma campanha de 24 corridas. Por um lado, isso permite que as equipes integrem a intervenção da FIA em seu ciclo de desenvolvimento no início da temporada, já que um circuito como Barcelona costuma ser palco de grandes pacotes de atualização no passado.

Mas, por outro lado, algumas equipes menores, que ainda não se acostumaram totalmente com as asas dianteiras flexíveis, acham que a mudança atrasada favorece os times que estão na vanguarda de uma prática que a FIA vê claramente a necessidade de reprimir.

E, embora não obrigar as equipes a fazer alterações desde a primeira corrida possa ser visto como uma forma de ajudar os times, evitando que elas joguem fora os designs que ainda não foram desenvolvidos, algumas dessas equipes do meio da tabela terão menos alterações a fazer do que McLaren e Mercedes e, portanto, teriam se beneficiado mais de uma restrição desde o início.

O outro aspecto é a perspectiva iminente das mudanças de regulamento para 2026, que já está forçando as equipes a dividir seus recursos e atenção. Ter que trocar as asas dianteiras até junho pode ser uma distração indesejável e cara para as equipes que pretendiam mudar totalmente as marchas para 2026 em um estágio inicial.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, o restante da equipe na largada Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Até que ponto isso afetará as equipes e a corrida pelo título de 2025?

Isso depende de a quem você perguntar, mas uma fonte sênior da equipe chamou a mudança de "adequada" e foi categórica ao afirmar que as equipes envolvidas - que, junto com a McLaren e a Mercedes. Acredita-se que empresas como a Aston Martin e a Alpine terão de fazer mudanças significativas para se adequarem, não apenas na asa dianteira, mas também no importantíssimo assoalho, já que o design da asa afeta tudo o que está a jusante.

Dada a melhora no desempenho que transformou a McLaren de campeã intermediária em campeã mundial, muita atenção estará voltada para a forma como a equipe de Woking começará a temporada de 2025 e como poderá reagir à mudança a partir da Espanha, já que a equipe deseja defender com sucesso seu título de construtores sem comprometer suas ambições para 2026.

Mas o que a solução atual fará é garantir que 2025 seja um campeonato com duas frentes e que as asas dianteiras flexíveis continuem sendo um ponto de discussão, exatamente o oposto do que a FIA previa. E, embora os ajustes nos regulamentos no meio da temporada por meio de diretrizes técnicas não sejam tão incomuns, nesse caso, eles poderiam ter sido evitados se as medidas fossem tomadas mais cedo ou se o problema fosse resolvido no último ano do conjunto de regras atual.

Em última análise, o resultado final de meses de discussões é um compromisso. E, como geralmente acontece na F1, um acordo não foi projetado para deixar todos felizes. Ele é projetado para deixar o menor número possível de pessoas insatisfeitas.

