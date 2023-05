A notícia do cancelamento do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 nesta quarta-feira (17) deixou no ar a dúvida sobre um possível remanejamento da etapa para outro momento do ano. Mas o presidente do Automóvel Clube da Itália confirmou que a prova de Ímola não acontecerá em 2023, com a expectativa de uma extensão natural do contrato.

As fortes chuvas que afetam a região desde o início do mês já causaram inundações e deslizamentos, levando à morte de pelo menos duas pessoas.

No início desta semana, a região foi colocada sob alerta vermelho, devido à previsão de 150mm de chuva entre terça e quarta-feira. Aulas foram suspensas e diversas estradas foram fechadas devido aos riscos de inundação, com a população sendo orientada a evitar deslocamentos ao máximo.

Membros da F1 já estavam em Ímola desde o início desta semana para a montagem das garagens e áreas de hospitalidade e, na terça-feira, foram orientados a evacuar o paddock devido ao transbordamento do rio que fica ao lado do circuito. Na quarta-feira, horas antes do cancelamento ser oficializado, a orientação ainda era de evitar o autódromo.

Com o cancelamento confirmado, o calendário da F1 volta a ser de 21 etapas, com Ímola se juntando ao GP da China, cortado ainda no ano passado devido à manutenção das políticas anti-Covid do país.

Mas o anúncio do cancelamento deixou dúvidas se essa decisão era definitiva ou se seria possível remanejar a prova para algum outro momento da temporada, algo que foi descartado por Angelo Sticchi Damiani, presidente do Automóvel Clube da Itália.

"Nós anunciamos o cancelamento definitivo do GP da Emilia Romagna 2023", disse Damiani em entrevista à revista Tuttosport. "Temos 99% de certeza de que recuperaremos o GP em 2026, já que o contrato vigente se prorrogará em mais um ano".

No momento, o GP da Emilia Romagna tem contrato garantido até a temporada de 2025, com o circuito de Ímola retornando ao calendário em 2020 devido ao impacto da pandemia da Covid-19.

