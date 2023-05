A Fórmula 1, FIA e os promotores do GP da Emilia-Romanha decidiram cancelar a corrida que seria realizada neste fim de semana devido às fortes chuvas que estão atingindo a reunião desde o início do mês, que já causaram inundações e até mesmo evacuação do paddock nessa terça-feira.

Pelas redes sociais, as equipes se manifestaram e mostraram apoio a decisão do cancelamento da corrida, além de prestarem solidariedade a todas as pessoas e famílias atingidas pela chuva e pelas inundações das casas que estão na região de Ímola.

Mercedes

"A Mercedes apoia totalmente a decisão da Fórmula 1, da FIA, dos promotores da corrida e das autoridades locais de não realizar o GP da Emilia Romanha.

A segurança das pessoas na região da Emilia Romanha deve ser prioridade, além de permitir que as autoridades locais e os serviços de emergência continuem seu trabalho vital de ajuda aos necessitados.

Nossos pensamentos estão com as vítimas, as famílias e as comunidades que foram afetadas pelas enchentes na região."

Red Bull

"Após a forte chuva que tem afetado o norte da Itália, apoiamos a decisão tomada pela

@F1 de não prosseguir com o GP em Imola neste fim de semana. A segurança de todos os envolvidos e da região é fundamental e deve ter prioridade.

Nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas pelas contínuas inundações na Emilia-Romanha e com as equipes de emergência que atuam na região neste momento difícil."

AlphaTauri

"A Scuderia AlphaTauri está muito preocupada com os eventos que ocorreram nas últimas horas em Faenza e, de fato, em toda a área da Emilia-Romanha, com inundações e chuvas fortes causando danos consideráveis. A fábrica da equipe não foi afetada no momento e tudo está sendo feito para garantir a segurança de nossos funcionários e de suas famílias. Nossos sentimentos a todos os afetados e continuamos a monitorar a situação para ver o que pode ser feito para ajudar os necessitados enquanto aguardamos novos desenvolvimentos."

McLaren

"A F1 confirmou que o #ImolaGP foi cancelado devido a inundações extremas na área. Nossos pensamentos imediatos estão com o povo da Emilia-Romanha, pois a destruição causada pela chuva forte afeta a vida de muitas pessoas aqui."

Williams

"Foi tomada a decisão de não prosseguir com o fim de semana do GP em Imola. Nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas pelas enchentes na região."

Alpine

"A BWT Alpine F1 Team apoia totalmente a decisão tomada pela @F1 de não prosseguir com o GP da Emília-Romanha de 2023. Nossos pensamentos estão com aqueles que são afetados pelas inundações em curso na região da Emilia-Romanha."



Haas

"Não correremos em Imola neste fim de semana. Nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas pelas fortes chuvas e inundações na região de Emilia Romanha."

Pilotos

"Meus pensamentos estão com as pessoas afetadas pelas enchentes na região de Emilia-Romanha. Peço desculpas a todos os fãs por não podermos competir, mas estou ansioso para minha primeira corrida em Imola no futuro. Fiquem bem!"

"Eu adoro corridas, mas a segurança de todos os outros é mais importante. Desculpe a todos os fãs, voltaremos a Imola, fiquem seguros."

"Sinto muito pelos fãs que a corrida deste fim de semana tenha sido cancelada, mas a segurança de todos os envolvidos sempre deve estar em primeiro lugar.

Desejamos tudo de bom a todos na região da Emilia-Romanha e nas áreas vizinhas que foram afetadas por essas enchentes."

Hamilton pelo Instagram:

"Espero que todos na Emilia Romanha possam ficar seguros e cuidar uns dos outros agora. Nossos pensamentos estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e os incríveis serviços de emergência trabalhando no local.

Sei que todos entendemos que a segurança vem em primeiro lugar. Mal posso esperar para ver todos vocês na próxima corrida."

