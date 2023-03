Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 anunciou neste fim de semana uma mudança que deve impactar pilotos e equipes. A partir de agora, os 'track walks', voltas feitas às quintas-feiras para reconhecimento de pista e formulação de estratégias de pilotagem, devem acontecer obrigatoriamente a pé, estando proibido o uso de veículos como bicicletas e patinetes.

O track walk é uma etapa consolidada de um fim de semana de GP, tendo inclusive um espaço próprio na programação. Em Jeddah, ele estava marcado para a quinta-feira entre 13h e 16h30, horário local.

Mas, apesar do nome (andar na pista em tradução literal), muitos pilotos preferiam fazer esse trajeto a bordo de bicicletas ou patinetes, algo que não é mais permitido.

Ao longo dos anos, a pista foi ficando cada vez mais caótica nos track walks, especialmente em finais de semana com F2 e F3 na programação, levando à recém-lançada proibição. Durante o GP do Bahrein, a Formula One Management enviou uma carta às equipes, atribuindo a responsabilidade da pista entre sessões ao organizador do evento.

"Para deixar claro e evitar más compreensões, o uso de qualquer meio de transporte (bicicletas, bicicletas elétricas, motos, etc...) está proibida a partir do momento em que se inicia a janela descrita como "Track Walk das Equipes" na programação. Nenhuma exceção será permitida. Essa decisão foi tomada em conjunto com a FIA".

Apesar da menção à FIA, é preciso aguardar para ver se haverá punições caso a norma seja violada. Questionado pelo Motorsport.com se teve uma chance de ver a pista de Jeddah após as reformas, Charles Leclerc deixou claro que não ficou feliz com a nova regra.

"Não andei. E como eles acabaram de lançar a norma na qual não podemos mais andar de bicicleta, provavelmente vocês não me verão mais na pista. Vou ficar apenas vendo vídeos".

Na Arábia, as equipes tiveram mais um problema, com a pista ficando fechada para filmagens na noite de quinta, no momento em que muitas fariam suas vistorias, levando a uma modificação que colocou a sessão mais cedo, criando choques com outras funções dos pilotos.

A filmagem era para o novo single de Will.I.Am, ex-Black Eyed Peas, com a equipe gravando em vários pontos da pista acompanhados de um show car da F1.

