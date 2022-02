Carregar reprodutor de áudio

Após o cancelamento do GP da Rússia por parte da Fórmula 1 por causa da invasão da Ucrânia pelo governo de Vladimir Putin, a empresa promotora da corrida, Rosgonki, afirmou que a prova ainda pode acontecer em 2022.

Segundo a empresa, os fãs não devem procurar reembolso dos ingressos porque "ainda é possível que o evento ocorra e que a corrida vai adiante como previamente agendado". Os ingressos inclusive ainda estão à venda.

The drivers stand on the grid in support of the End Racism campaign prior to the start Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Neste ano, o GP da Rússia deveria acontecer pela última vez em Sochi, já que a prova deve ir para São Petersburgo em 2023. A antiga Leningrado, aliás, deveria receber a final da Liga dos Campeões da Europa em 2022, mas a federação continental de futebol tirou o evento de lá. Será em Paris.

Em meio às notícias do cancelamento do GP da Rússia, especula-se que a Turquia possa substituir a rodada russa, tendo em vista inclusive a proximidade geográfica das localidades. Entende-se, porém, que essa possibilidade ainda não é uma opção.

