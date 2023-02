F1: Há 12 anos acontecia o acidente que mudou a vida de Kubica

Carregar reprodutor de áudio

Robert Kubica foi um dos homens fortes da temporada 2010 da Fórmula 1. Pilotando um R30 de poucas pontuações usado pelo companheiro de equipe, o estreante Vitaly Petrov, Kubica teve oito resultados entre os cinco primeiros, incluindo três pódios, misturando-se regularmente na luta com Red Bulls, McLarens e Ferraris na disputa pelo título.

Contudo, aconteceu o dia 6 de fevereiro de 2011. Apaixonado por ralis, Kubica participava da Ronde di Andorra em um Škoda Fabia quando bateu em um trilho, que se alojou dentro do cockpit. Preso em seu veículo por mais de uma hora antes de ser atendido, o polonês teve que amputar parte do braço direito e sofreu inúmeras fraturas. Ele passou por várias cirurgias, a primeira durando nada menos que sete horas. Seu co-piloto Jakub Gerber saiu ileso.

Inevitavelmente, a convalescença foi longa para Kubica, que foi substituído por Nick Heidfeld na Lotus Renault GP. O vencedor do GP do Canadá de 2008 revelou que havia assinado um contrato com a Ferrari para a temporada 2012 - ano em que voltou às competições, mas no ralis, em setembro.

“Depois do meu acidente, teve coisas que tive que reaprender quando criança”, disse ele em 2021. “A diferença é que quando você é criança, você cresce, dá os primeiros passos, os primeiros passeios de bicicleta e você não se lembra porque é muito ativo."

Robert Kubica et Maciek Baran ont remporté le titre WRC2 en 2013, au volant d'une Citroën DS3 WRC

"Eu me peguei aprendendo muitas coisas começando do zero e meu cérebro teve que se adaptar, descobrir. Também tive que conhecer meu corpo. Eu era destro [antes do acidente]. De repente, uma vez que o período de emergências médicas passou e retomando a minha vida diária, depois de muitas operações, depois de estar no hospital, depois de estar numa cadeira de rodas, comecei a dar os meus primeiros passos de criança. Porque de fato, durante longos meses, não andava. E quando você se levanta depois de meses, você esqueceu como andar, não é mais natural."

Demorou até 2017 para ver Kubica novamente ao volante de um carro de Fórmula 1, primeiro durante os testes com a Renault em julho, depois para os testes na Williams a partir de outubro, o que o levou a uma posição de reserva para a temporada de 2018 e posteriormente para titular no ano seguinte.

No entanto, apesar de ter marcado o único ponto da lendária equipe britânica em 2019, Kubica lutou contra o companheiro de equipe estreante George Russell e foi substituído por Nicholas Latifi no final dessa temporada.

"Minha maior conquista, eu acho, foi quando dei meus primeiros passos [voltando] para a F1. Todo mundo estava chamando a atenção para a minha deficiência e essa foi provavelmente a minha maior luta. Ouvi tantas histórias que eu não poderia fazer isso ou aquilo, que era impossível. Tem gente que falava: 'Ele não consegue fazer a primeira volta depois da largada'. Isso é normal, porque não é algo comum e as pessoas realmente não entendem porque nunca estiveram nessa situação."

Robert Kubica de retour au volant d'une F1, au Hungaroring en 2017

"Primeiro fiz o simulador, depois a Fórmula 3, passo a passo para colocar meu corpo naquelas situações que eram normais para mim antes do acidente. Os maiores resultados na minha recuperação, tive quando comecei a correr e fazer com frequência, provavelmente porque para o meu corpo era um ambiente onde me sentia em casa, um ambiente natural. É como um peixe na água: eu corria e pilotava desde os dez anos, no kart, então esse era o meu modo de vida, e é também onde me sinto melhor."

"Lembro-me, quando testei pela primeira vez um carro de F1 com a Renault em Valência, sabia antes de entrar no carro que poderia fazê-lo fisicamente, porque poderia me preparar para isso, mas tinha um grande ponto de interrogação quanto à minha capacidade mental porque estive longe por muito tempo e depois de duas ou três voltas foi provavelmente um dos melhores dias da minha vida. Emocionalmente percebi que eu poderia realmente fazer aquilo. Foi uma espécie de alívio."

Kubica então se juntou à Alfa Romeo por três anos como reserva, o que lhe permitiu disputar dois GPs em 2021, quando Kimi Raikkonen testou positivo para COVID-19. Depois de quatro sessões de treinos livres no ano passado, embora o patrocinador Orlen, que o acompanhou por vários anos, tenha se juntado a AlphaTauri, parece que sua carreira na categoria chegou ao fim.

