F1: Punições, batidas e mais: Sainz vence caótico GP do México

Foi movimentado, foi caótico o GP do México de Fórmula 1! Com acidentes, safety car e inúmeras punições, a corrida na Cidade do México teve Carlos Sainz como vencedor. Charles Leclerc quase conseguiu levar uma dobradinha para Ferrari, mas Lando Norris não permitiu.

Destaque para Sergio Pérez que não conseguiu fazer uma boa prova e cruzou a linha de chegada nas posições finais. Além do abandono de Fernando Alonso na sua 400ª corrida.

A corrida

A largada foi marcada pela batida feia entre Albon e Tsunoda, no fundo do pelotão, causando bandeira amarela logo após a reta de largada. Antes mesmo do complemento da primeira volta o safety car foi acionado. Neste momento, Sainz tinha passado direto e Verstappen assumiu a liderança.

Enquanto o safety car ainda estava na pista, uma punição a Pérez foi aplicada: o mexicano foi penalizado em 5s por ter queimado a largada - ele parou o carro fora do colchete. Depois de 5 voltas na pista, a corrida foi iniciada novamente.

Diferentemente do início oficial, a relargada da prova foi tranquila, sem incidentes. Duas voltas depois, com o DRS liberado, Sainz colocou o carro ao lado de Verstappen e não deu tempo do holandês entender o que estava acontecendo, se atirou, foi para cima da zebra e ultrapassou o tricampeão.

Na volta seguinte, Norris aproveitou a queda de bateria de Max, colocou lado a lado assim como o espanhol da Ferrari, mas acabou sendo empurrado para fora pelo piloto da Red Bull, contudo, na curva seguinte, o holandês novamente mergulhou e os dois foram para o lado de fora do traçado.

Com isso, Leclerc aproveitou a 'batalha' e ultrapassou os dois assumindo o segundo lugar. Logo na sequência, Verstappen foi punido em 10s por jogar Norris para fora duas vezes. Na 16ª volta, Alonso foi chamado para os boxes para abandonar a corrida.

Na 11ª colocação, Pérez e Lawson disputaram ferrenhamente a posição, com o neozelandês defendendo o décimo lugar do mexicano e ambos quase se tocaram. Stroll, que estava atrás, aproveitou o momento para também tentar superar Sergio, o mexicano acabou espremendo Lance para fora da pista.

Verstappen pagou os 20s de punição na volta 27, por conta disso, o holandês retornou à pista de pneus duros e na 15ª colocação. Por volta da volta 30, a turma da frente do pelotão fez suas trocas de compostos. Aproveitando os pneus novos, George ultrapassou Piastri e Lawson em sequência, subindo para o quarto lugar.

Hamilton, que estava logo atrás, fez a mesma manobra do companheiro de equipe. Com um furo no sidepod, Pérez encontrou enormes dificuldades para conseguir manter o ritmo, com isso, o 'herói' da corrida ocupava a última colocação. Quando marcava a volta 43, o céu fechou completamente no Autódromo Hermanos Rodríguez e Russell chegou a apontar pelo rádio que alguns pingos caíram em sua viseira.

Com um problema na asa dianteira esquerda, Russell foi informado que ele e Hamilton estavam livres para disputar posição na pista. A dobradinha da Ferrari que parecia garantida, começou a ser ameaçada por Norris restando 10 voltas para o fim.

Após duas voltas de pressão, Leclerc não conseguiu segurar, na reta principal, o monegasco errou sozinho e cedeu a segunda colocação para o britânico da McLaren. A briga caseira da Mercedes teve fim restando cinco voltas para o fim e depois de Lewis ter ficado mais de cinco voltas tentando superar o companheiro de equipe.

Mais atrás, uma disputa entre Lawson e Colapinto resultou em danos na parte esquerda da asa dianteira de Lawson. Na penúltima volta, Leclerc e Pérez entraram nos boxes para trocar de pneu e tentar a volta mais rápida da corrida.

