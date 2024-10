Esteban Ocon, da Alpine, que largaria da 19ª colocação no GP do México de Fórmula 1 deste domingo (27), será obrigado a começar dos boxes. O piloto trocou tanto a unidade de armazenamento de energia quanto a ECU (Unidade Eletrônica de Controle) pela terceira vez na temporada, e como só são permitidas duas alterações livres desses componentes, será penalizado no grid.

A punição ao francês não traz mudanças significativas na classificação, já que ele havia ficado à frente somente de Zhou Guanyu, da Sauber. Em suma, o chinês sobe uma posição, enquanto do 18º para cima, segue tudo igual. Carlos Sainz, da Ferrari, é o pole position, dividindo a primeira fila com o líder do Mundial de Pilotos e atual tricampeão, Max Verstappen, da Red Bull.

Apesar do baque para Ocon, a Alpine está em boas condições de pontuar no GP do México, já que seu outro piloto, Pierre Gasly, cravou a oitava colocação no grid na qualificação, à frente, por exemplo, de Alexander Albon (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas), integrantes de times rivais no campeonato de construtores.

Com 13 pontos, a equipe francesa, de dois pilotos também franceses, está atualmente na nona, e penúltima, posição desse ranking, a quatro pontos da Williams, oitava colocada. A distância para a sétima, RB, é de 23 pontos e para a sexta, Haas, de 25. Somente a Sauber, que ainda não pontuou, está atrás.

Dupla punição a Ocon se deu por troca de dois componentes de sua Alpine. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, por sua vez, é o 19º no Mundial de Pilotos, com cinco pontos, a três do companheiro Gasly, que tem oito. A temporada de 2024 será a última dele com a Alpine, pois Jack Doohan entrará em seu lugar em 2025. Ele não ficará de fora do grid, no entanto, pois já está confirmado na Haas no ano que vem, fazendo dupla com o jovem Oliver Bearman, que estreará em um campeonato completo.

O GP do México começará às 17h deste domingo (27) no horário de Brasília. A Band traz a transmissão para o Brasil na TV aberta, enquanto a F1TV Pro fará a cobertura no streaming. Confira a programação completa do final de semana.

F1 2024: SAINZ VOA no MÉXICO! VERSTAPPEN LARGA À FRENTE de NORRIS; FIASCOS DE PÉREZ e PIASTRI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!