Mudança na tabela de construtores da Fórmula 1! Com a vitória de Carlos Sainz e o terceiro lugar de Charles Leclerc, a Ferrari assumiu o segundo lugar da tabela deixando a Red Bull para trás.

Agora, a escuderia italiana tem 537 pontos contra 512 da equipe de Milton Keynes. A diferença para a líder, McLaren é de apenas 29 pontos, deixando o campeonato completamente aberto.

Na tabela de pilotos, não há mudança. Max Verstappen segue na liderança com 362 tentos, seguido por Lando Norris com 315 (47 pontos de diferença), contudo, o gap entre o britânico e Charles Leclerc é de 24 pontos.

Mundial de pilotos

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 566 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 - - - - - 2 Ferrari 537 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 - - - - - 3 Red Bull Racing 512 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 - - - - - 4 Mercedes 366 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 - - - - - 5 Aston Martin Racing 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - - - - 6 Haas F1 Team 46 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7 8 - - - - - 7 RB 36 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2 - - - - - - 8 Williams 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1 - - - - - - 9 Alpine 14 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - 1 - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

