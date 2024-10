Durante o final de semana do GP do México de 2024, pilotos da Fórmula 1 e a FIA se reuniram para discutir sobre possíveis mudanças nas diretrizes de corrida após o polêmico embate entre Max Verstappen e Lando Norris no GP dos Estados Unidos. O tom do encontro, conforme apurou o Motorsport.com, foi positivo, mas, para o holandês, nada mudou até então.

A ideia da reunião foi buscar respostas do órgão regulador da categoria sobre como os incidentes de prova são julgados - motivada pelo fato do piloto da McLaren ter sido punido por ultrapassar o rival da Red Bull fora da pista, e se Max também deveria ser penalizado por uma "espalhada" em que levou Norris junto. O tricampeão mundial diz que não mudará sua abordagem até que seja cobrado do contrário.

"Para mim, em termos de corrida, nada muda", disse Verstappen quando questionado sobre o encontro, mas sem fechar as portas para uma atualização nas diretrizes. "As regras, sim, sempre podem ser melhores, você deve sempre se esforçar para isso. Nunca está perfeito. Eu entendo isso", complementou. Após discussões, a FIA concordou em rever as normas até o GP do Catar.

O problema, para o holandês, está nas configurações dos circuitos com muitas áreas de escape, que não punem 'instantaneamente' aqueles que ultrapassam os limites de pista. "Se houvesse brita, você nunca entraria nessa situação, porque o carro do lado de fora não frearia tão tarde. E o mesmo no lado de dentro, pois entraria com mais cuidado", explicou.

"Em certos circuitos com grande escape, isso é um problema e, claro, a FIA também vê isso. Eles poderiam fazer como na Áustria, por exemplo, e colocar alguma quantidade de cascalho. Isso ajuda", complementou.

Max Verstappen e Lando Norris tiveram disputa polêmica por posição no GP dos Estados Unidos de 2024. Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Questionado se ele sente que há um 'movimento' de pilotos rivais visando, especificamente, coibir como ele corre, Verstappen esquivou de polêmicas e foi claro: "Não. Eu só acho que eles querem saber [quais são as regras]", pontuou.

O pole position do GP do México, Carlos Sainz, por sua vez, tem esperanças de que as soluções que a FIA está trabalhando para o Catar irão melhorar as corridas e diminuir as dúvidas entre os pilotos sobre o que é permitido e o que não é. "Acho que foi uma reunião positiva e produtiva", disse o espanhol.

"Muitos pilotos se abriram sobre como se sentiam e a respeito de interpretar as regras e as diretrizes de direção com as quais os comissários aplicarão as penalidades. Acho que no Catar teremos algumas soluções que, espero, oferecerão um melhor entendimento e melhores corridas em geral", concluiu Sainz, concordando com Verstappen de que as regras podem ser melhoradas.

