Em meio a um final de semana já muito complicado para as equipes após o cancelamento dos dois treinos livres na sexta, a Racing Point pode ter ainda mais um revés para lidar no GP de Eifel da Fórmula 1. Durante o terceiro treino livre, a equipe anunciou que Lance Stroll não participaria da sessão por não estar se sentindo bem, passando a ser uma dúvida para o resto do fim de semana.

Sem atividades de pista na sexta, o terceiro treino livre, realizado na manhã deste sábado, ganhou uma importância ainda maior, com todos tendo apenas 60 minutos para realizar os ajustes necessários para a classificação e a corrida.

Com dez minutos de sessão, apenas Stroll não havia ido à pista, apesar de seu carro estar pronto, sem nenhum trabalho sendo feito.

Na sequência, a equipe divulgou um comunicado nas redes sociais informando sobre a situação do canadense.

"Lance Stroll não está se sentindo 100% nesta manhã e não participará do TL3. Sua condição será avaliada após a sessão para decidir se ele tem condições de pilotar e, neste momento, a equipe confirmará os planos para a classificação".

O treino classificatório é o último momento possível para uma equipe trocar de pilotos para o fim de semana. O último caso similar na F1 foi no GP da Hungria de 2017, quando Felipe Massa, que não tinha condições físicas de participar do fim de semana, foi substituído por Paul di Resta na Williams.

Segundo informações, Nico Hulkenberg foi chamado pela equipe e está em Nurburgring caso seja necessário, mas ele ainda depende de um teste negativo de Covid para poder adentrar no paddock. Um plano B que a Racing Point pode utilizar é Stoffel Vandoorne, piloto reserva da Mercedes.

