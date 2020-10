O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, insiste que a decisão da Honda de sair da Fórmula 1 não terá influência no futuro da estrela em ascensão Yuki Tsunoda, piloto da F2, que continua na disputa por um assento para 2021.

A Honda anunciou no início deste mês que sairia da F1 no final da próxima temporada, deixando as duas equipes de propriedade da Red Bull sem um fornecedor de motores para a nova era do esporte em 2022.

A decisão do fabricante japonês também deixou um ponto de interrogação sobre seu programa de desenvolvimento de jovens pilotos, que é executado em parceria com a Red Bull e apresentou nomes como Tsunoda, Nobuharu Matsushita e Tadasuke Makino ao longo dos anos.

Antes de sua saída, a Honda estava ansiosa em ter um piloto japonês na F1 - o primeiro desde Kamui Kobayashi - e Tsunoda surgiu como sua melhor aposta após uma forte campanha de estreante na Fórmula 2.

Depois de passar pela Fórmula 3 da FIA com uma vitória e um nono lugar no campeonato com a equipe Jenzer, Tsunoda superou as expectativas em sua primeira temporada na F2, conquistando duas vitórias e mais três pódios nas primeiras 10 rodadas do campeonato.

Isso o colocou em terceiro lugar na classificação de pilotos, atrás do líder Mick Schumacher e do segundo colocado Callum Ilott antes das duas rodadas finais no Bahrein, bem entre os quatro primeiros resultados que ele precisa para garantir que terá pontos suficientes para garantir sua superlicença e ser elegível para uma equipe de F1 em 2021.

O piloto de 20 anos já soma 14 pontos em sua contagem, 12 dos quais foram marcados por cortesia de sua conquista do título no campeonato japonês de F4 em 2018.

A saída iminente da Honda poderia ter deixado Tsunoda sem chance de ir para a F1, mas Tost insiste que a Red Bull continuará avaliando o piloto japonês, e que a linha de pilotos da AlphaTauri em 2021 será baseada puramente em resultados.

“Pessoalmente, não acho que a saída [da Honda da F1] tenha qualquer impacto ali”, disse Tost. “A Red Bull não deixa qualquer um pilotar seus carros”.

“Eles vão avaliá-lo estritamente como seu piloto júnior. E também depende de seus resultados na Fórmula 2. Nós o apoiaremos onde pudermos”.

“A Scuderia AlphaTauri tem dois pilotos rápidos atualmente com Pierre Gasly e Daniil Kvyat. Faremos o dia de teste de novatos com Yuki Tsunoda. E isso não tem nada a ver com a decisão da Honda de não continuar depois de 2021”.

“A filosofia da Red Bull é sempre o desempenho. E ele tem um bom desempenho, e está fazendo um trabalho muito bom, na Fórmula 2, ele ganhou duas corridas este ano, em Spa e Silverstone se me lembro bem”.

“E na Áustria ele liderou a corrida no molhado até algumas voltas, por causa de problemas de rádio ele não conseguiu vencer esta corrida. Ele está fazendo um trabalho muito bom, e isso é decisivo, o desempenho do piloto”.

“E essa sempre foi a filosofia, e sempre vai ficar como está. E então veremos o que a Red Bull decidirá em relação aos pilotos para 2021”.

Tsunoda pilotará o carro de F1 da AlphaTauri durante o teste de novatos da pós-temporada em Abu Dhabi, em dezembro.

Todas as notícias sobre o GP de Eifel da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

AlphaTauri AT01 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 10 - Pierre Gasly 26 - Daniil Kvyat

F1 2020: Neblina cancela treinos do dia, marcado por frustração para Ferrari e não da Mercedes à RBR

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?