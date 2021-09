Kimi Raikkonen anunciou na quarta (01) que 2021 será sua última temporada na Fórmula 1, encerrando uma carreira de mais de 20 anos na categoria. E questionado sobre o futuro, o finlandês disse que atualmente não possui planos sobre o que fazer após se afastar do campeonato.

O piloto fez o anúncio em uma publicação no Instagram, afirmando que era "hora de novas coisas", mas o campeão de 2007 revelou na coletiva pré-GP da Holanda que atualmente ele não possui planos além de passar tempo com sua família.

"Não, não tenho planos", disse. "Não quero ter uma programação determinada, porque nos últimos 18, 19 anos na F1, desde que comecei, e mais os dois anos no rally, sempre tive uma programação, o que vem na próxima semana ou não".

"Não quero isso. É certamente uma das razões principais para querer fazer alguma outra coisa, essa vida não vem por causa das corridas e o trabalho envolvido com a F1. Então não tenho pressa. Nem estou pensando nisso ainda".

"Obviamente, de vez em quando você se vê nessa situação por algum tempo, e obviamente há oportunidades de fazer isso ou aqui. Mas, agora, não quero nem pensar nisso".

Raikkonen estreou na F1 em 2001, e atualmente é o piloto com mais GPs disputados, estando no grid em todos os anos desde então, exceto 2010 e 2011, quando tirou uma folga da categoria. Nessa pausa, disputou o Campeonato Mundial de Rally e duas provas na NASCAR.

Kimi Raikkonen, Rally GB 2010 Photo by: Motorsport Images

Mas quando questionado pelo Motorsport.com se poderíamos esperar vê-lo correndo competitivamente no futuro, Raikkonen deixou no ar, afirmando novamente que não havia pensado nisso ainda.

"Se eu tivesse agora, eu diria, mas, como já falei, não tenho planos. Não estou me programando para nada agora. Então, como disse, quero curtir sem uma programação. Essa programação pode ser a da minha família, e fico feliz com isso".

"Mal posso esperar por isso. Quem sabe, talvez tenha alguma corrida, talvez não. Eu realmente não sei".

Raikkonen revelou no anúncio de sua aposentadoria que havia tomado a decisão ainda no final do ano passado, explicando nesta quinta que informou a Alfa Romeo na mesma época.

"Falei com o dono da equipe, acho que no Natal ou algo assim. Ele estava perguntando e eu disse que talvez estivesse 95% certo disso".

