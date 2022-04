Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull está lutando contra o peso do RB18 na Fórmula 1. O carro de Adrian Newey não adotará os dois tirantes de aço que a FIA permitiu após uma flexão muito forte que foi vista em alguns dos assoalhos dos carros durante os testes.

Mercedes e Ferrari em particular, parecem ter aproveitado a oportunidade dada pelos comissários técnicos, encabeçados por Nikolas Tombazis, para tentar reduzir os efeitos nocivos do porpoising sob alta velocidade.

O porpoising faz com que os carros quiquem de cima abaixo quando alcançam altas velocidades nas retas, um problema que afetou todas as equipes neste começo de 2022, em maior ou menor intensidade.

A Ferrari, graças ao seu vistoso projeto de sidepods, pôde limitar os danos, levantando o F1-75 ligeiramente em relação ao asfalto, mas confiando na força vertical gerada por sua carenagem incomum.

A Mercedes, por sua vez, ainda não conseguiu solucionar o problema: o W13 possui sidepods praticamente inexistentes (apelidados inclusive de zeropods) e, para que as Flechas de Prata sejam guiáveis, é preciso aumentar muito o carro em relação ao solo, perdendo muito downforce.

A Red Bull já parece ter abordado o problema do porpoising na fase de projeto, criando um assoalho extremo que flexiona menos que seus principais rivais e, graças à atenção dada pelos engenheiros de Pierre Waché, o RB18 é o carro que mais gera carga aerodinâmica na carenagem, permitindo uma asa traseira de menor carga para Max Verstappen e Sergio Pérez, gerando maiores velocidades de reta.

O carro da Red Bull pesa pelo menos dez quilos a mais que o peso mínimo da F1 2022 (798kg, após o acréscimo de três quilos acordado entre F1, FIA e equipes), e Helmut Marko admitiu que o RB18 passará por um "spa". Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, é estimado que cada quilo reduzido no carro custe cerca de 250 mil euros (R$1,3 milhão), algo que repercute fortemente nos limites do teto orçamentário.

É justo perguntar, então, se Newey tratará de limitar o peso do fundo plano, arriscando essa parte delicada do carro, abrindo a possibilidade do RB18 começar a flexionar, perdendo a carga aerodinâmica que fez da Red Bull um dos desafiantes deste começo de ano junto com a Ferrari.

O desenho de Giorgio Piola nos mostra a complexidade do assoalho plano da Red Bull. Não se veem os túneis Venturi, que estão abaixo, mas é possível notar a forma da quilha do RB18.

