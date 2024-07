F1: Red Bull confirma permanência de Pérez para 2024

Sergio Pérez continua a ser piloto da Red Bull na temporada 2024 da Fórmula 1. A equipe confirmou, após reunião realizada nesta segunda-feira, que o mexicano seguirá como companheiro de equipe de Max Verstappen rechaçando os rumores de que ele poderia ser substituído por Daniel Ricciardo ou Liam Lawson.

O Motorsport.com apurou o 'resultado' da reunião entre Christian Horner, Helmut Marko e o piloto e a confirmação da permanência do mexicano foi informada. Pérez estava com a 'corda no pescoço' devido aos resultados ruins acumulados durante a primeira metade do campeonato.

Nos últimos dias, os rumores sobre um teste entre Liam Lawson e Daniel Ricciardo com o RB20 aumentou ainda mais a expectativa de que Pérez não continuaria com o time ainda neste ano. Posteriormente, nesse domingo após o GP da Bélgica, um vídeo de uma possível reunião entre Ricciardo, Laurent Mekies e Horner praticamente levou ao entendimento de que o mexicano estava fora.

Por outro lado, Pérez sempre cravou nas entrevistas que após as férias de verão ele estaria usando as cores da Red Bull. No momento, a diferença entre Max Verstappen e Sergio Pérez é de 146 pontos - e uma cláusula no contrato do mexicano deixava a entender que se eles tivessem mais de 100 pontos de 'gap', a equipe poderia rescindir o vínculo, o que não aconteceu.

Falando no domingo, Horner disse: "O que é frustrante é que ninguém quer ver Checo ter dificuldades. Todo mundo quer vê-lo ter sucesso, porque dói vê-lo na situação em que ele está."

"Ninguém quer tomar essa decisão, obviamente vocês falam sobre isso todos os dias. Mas na equipe queremos fazê-lo seguir em frente."

RUSSELL é DESCLASSIFICADO e HAMILTON herda VITÓRIA em Spa após infração no carro de George!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!