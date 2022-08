Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull Powertrains, novo projeto de motores da marca austríaca para a Fórmula 1 ganhou mais uma adição de peso, ao contratar Phil Prew, um dos engenheiros mais respeitados da Mercedes, segundo apurado pelo Motorsport.com.

A equipe austríaca está intensificando seus esforços para a divisão de motores antes de uma parceria planejada com a Porsche a partir de 2026, com a introdução do novo regulamento. Como parte de seus esforços ambiciosos, a Red Bull está recrutando nomes importantes do paddock, inclusive com várias contratações da Mercedes no último ano.

A lista inclui o novo diretor técnico Ben Hodgkinson, que foi chefe da divisão de motores da Mercedes desde 2017, tendo passado mais de 20 anos com a montadora.

Agora surge a informação de que Prew, um nome importante no paddock, que vinha como engenheiro-chefe da divisão de motores, também assinou com a Red Bull para um cargo de liderança dentro do projeto.

A equipe ainda não fez um anúncio oficial ou divulgou uma data de início de Prew. Devido ao seu papel na Mercedes, ele deve ter que cumprir um período de quarentena antes de iniciar sua nova função.

Prew tem uma longa carreira na F1, passando 25 anos na McLaren, inicialmente como engenheiro de dinâmica de veículos, tornando-se engenheiro de corrida e engenheiro-chefe, antes de ir para a divisão de motores da Mercedes em janeiro de 2016.

Prew foi engenheiro de corridas de Lewis Hamilton no primeiro título do britânico em 2008, tendo trabalhado anteriormente com David Coulthard e Juan Pablo Montoya.

"A Powertrains vai de força em força", disse Horner recentemente sobre o projeto. "Tivemos novas contratações e recrutamentos, que serão anunciados em breve. As coisas estão tomando forma. Em Milton Keynes, fomos de uma sede a um campus tecnológico. O investimento do grupo foi significativo".

"O primeiro motor será ligado logo. Foi uma curva íngreme de aprendizado, mas recrutamos talentos fenomenais".

