Helmut Marko acredita que contratação do engenheiro Ben Hodgkinson para ser o novo diretor-técnico do departamento Red Bull Powertrains não seria possível se Niki Lauda estivesse vivo.

A Red Bull anunciou na semana passada que contratou Hodgkinson, chefe de engenharia mecânica da Mercedes na Fórmula 1. O britânico vai chefiar o novo departamento de motores em Milton Keynes.

No entanto, a questão é quando Hodgkinson poderá começar a trabalhar na Red Bull Powertrains. Atualmente, ele ainda é funcionário da montadora alemã, time onde ocupou diversos cargos nos últimos 19 anos. É justamente por causa dessas diferentes posições que o engenheiro conhece bem todos os segredos da equipe de Toto Wolff e por isso devem segurá-lo o máximo possível.

A Mercedes está exigindo que Hodgkinson primeiro tire uma longa licença e só assuma o cargo na escuderia austríaca no final de 2022 ou talvez até 2023. No entanto, Helmut Marko, consultor da Red Bull, não espera que chegue a esse ponto.

“A Mercedes está agora realmente tentando de tudo para adiar uma transição por meios legais. Mas realmente não vai levar tanto tempo quanto a Mercedes gostaria", disse Marko ao F1 Insider.

“O mais importante, não tivemos que atraí-lo. Ele se inscreveu para nossa vaga por conta própria. E ele não é o único que quer vir até nós. Existem outros especialistas cujos nomes não mencionarei e que gostariam de se juntar a nós."

Marko acredita que se o antigo presidente não-executivo da Mercedes, Niki Lauda, estivesse vivo, teria impedido a contratação do engenheiro.

"De uma coisa eu tenho certeza: se Niki Lauda ainda estivesse vivo, não conseguiríamos fazer isso", concluiu.

