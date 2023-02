F1: "Red Bull pode escolher qualquer um", diz Pérez sobre Ricciardo

Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, o evento de lançamento do layout do RB19, carro da Red Bull para a Fórmula 1 2023, teve a presença de seus pilotos, o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez, e também do reserva, Daniel Ricciardo. E os titulares foram questionados sobre o australiano.

A resposta que chamou atenção foi a de Pérez, cujo futuro na equipe anglo-austríaco pode estar ameaçado com a presença de Ricciardo, segundo alguns jornalistas. De todo, o mexicano foi cauteloso ao falar sobre Daniel, que foi dispensado da McLaren no fim de 2022.

“Quando você está na Red Bull, é melhor você dar o seu melhor... A Red Bull pode escolher qualquer piloto que quiser no grid”, explicou Sergio. “Acho que temos sorte de ter Daniel, pela experiência que ele tem", seguiu.

"Ele realmente sabe quando estamos falando sobre o carro, entende do que estamos falando. Então, acho ótimo ter alguém como ele por perto. Especialmente nos fins de semana, será uma grande ajuda. Quero maximizar o potencial do carro que temos e quero lutar pela vitória todo fim de semana. Estou trabalhando muito para isso!”, completou Pérez, que substituiu o anglo-tailandês Alexander Albon na Red Bull a partir do início da temporada 2021.

O próprio Alex, aliás, chegou à titularidade do time da Áustria substituindo um outro titular que vinha sendo bastante contestado em 2019: o francês Pierre Gasly, que foi 'rebaixado' para a Toro Rosso no GP da Bélgica daquele ano.

Brasileiro ex-chefe dos motores Renault, Rico Penteado fala sobre como nasce carro de F1

