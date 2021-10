Após sofrer na maior parte da temporada 2021 da Fórmula 1, Sergio Pérez parece que finalmente está se encontrando com o carro da Red Bull, conquistando dois pódios consecutivos na Turquia e nos EUA. Segundo Christian Horner, a melhora na performance do mexicano se dá por conta de uma nova confiança encontrada a partir de um ajuste no RB16B que se encaixa melhor a sua pilotagem.

Apesar de Pérez ter vencido em Baku, em junho, ele teve uma sequência de seis GPs muito difíceis entre a Grã-Bretanha e a Rússia, conquistando apenas 16 pontos, contra mais de 50 de Valtteri Bottas.

Nessa fase, ele teve também a infelicidade de ser a vítima de um strike na primeira curva na Hungria, além de uma largada do pit lane na Holanda. Mas com os pódios em Istambul e Austin, ele parece estar voltando à forma, tendo ultrapassado Lando Norris pela quarta posição no Mundial.

Em Austin, ele teve uma de suas melhores performances em qualificação no ano, largando em terceiro ao ficar apenas dois décimos atrás de Max Verstappen. A única vez que ele largou na frente do holandês foi em Ímola, quando dividiu a primeira fila com Lewis Hamilton.

Horner disse que o momento dessa melhora é crucial, dando à equipe um Pérez rejuvenescido para auxuliar Verstappen na luta pelo título, além da busca pelo Mundial de Construtores.

"Acho que tudo depende de confiança", disse Horner. "Isso vem acontecendo nas últimas corridas. Em Monza ele foi forte. Sochi também, deveria ter ido ao pódio em ambas as provas".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

"Ele foi forte em Istambul, manteve o ritmo do fim de semana todo. Então acho que é apenas confiança. Precisamos dele entregando nesta época do ano. Foi um ótimo resultado dele no domingo".

"Acho que estamos conseguindo encontrar um ajuste que funcione para ele. E otimizando o carro ao redor de seu estilo de pilotagem. Há algumas corridas importantes a caminho, então precisamos dele fazendo o que fez".

"Foi uma pena que ele não tenha feito a pole. E o progresso dele tem sido ótimo".

Pérez está otimista sobre correr em casa no México, uma prova em que ele ainda não conseguiu terminar acima da sétima posição.

"Acho que temos um bom pacote. Seremos fortes ali. Tipicamente, a Red Bull é muito forte no México, então mal posso esperar e espero que possamos seguir no pódio".

