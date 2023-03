Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner confirmou relatos de que o CEO da McLaren, Zak Brown, visitou recentemente a sede da Red Bull Powertrains para a um possível acordo de fornecimento a partir de 2026.

Inicialmente assinado com um contrato de três anos, a McLaren é cliente de motores da Mercedes desde 2021. Isso se seguiu ao turbulento divórcio da Honda e à parceria de três anos com a Renault.

Mas, antes dos novos regulamentos de motores de 2026, que abandonarão o caro MGU-H e aumentarão a assistência elétrica para 50%, Brown visitou o local da Red Bull Powertrains em Milton Keynes para conversas iniciais para sondar uma possível parceria.

Tanto a Red Bull quanto a McLaren disseram que esse tipo de encontro era normal, mas a viagem de Brown no início deste mês segue especulações de que sua equipe de Woking também estava avaliando uma possível parceria com a Honda, caso a empresa japonesa se comprometesse a retornar à Fórmula 1.

Pedindo para confirmar os relatos da visita de Brown, Horner disse: “Achei que ele vinha almoçar!

“Como fabricante de powertrain para 2026, é inevitável que haja discussões sobre o potencial fornecimento.

“É natural que falemos com clientes em potencial.”

O novo chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, reiterou o compromisso inicial com a Mercedes antes de dizer que as negociações exploratórias não devem ser uma surpresa.

Stella disse: “Temos uma parceria sólida com a HPP.

“Ao mesmo tempo, é óbvio que, olhando para frente, você quer entender o que está disponível.

“Isso é natural. Não deve ser uma grande surpresa.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Falando no lançamento do MCL60 no McLaren Technology Center no mês passado, Brown acrescentou que ele e Stella estavam revisando o acordo de fornecimento de motores para a equipe.

Ele disse: “Estamos muito felizes com a Mercedes.

“Temos algum tempo para decidir o que queremos fazer em 2026… É algo que Andrea e eu estamos revisando lentamente.

“Não estamos com muita pressa e estamos muito felizes com a Mercedes.

“Então, veremos como as coisas se desenrolam no próximo ano antes de precisarmos tomar uma decisão.”

Horner: “sem dinheiro” para fornecer para mais equipes

Horner acrescentou que a Red Bull Powertrains - que ganhou investimentos substanciais graças a uma parceria com a Ford - teria dificuldades para obter lucro apenas aprimorando sua cadeia de suprimentos.

Discutindo um potencial de expansão além de seu atual acordo com o cliente com a AlphaTauri, Horner disse: “Obviamente, estamos abaixo dos limites orçamentários.

“Isso ajuda a conter e controlar os custos. Os custos de abastecimento são ditados.

“Pelo que vemos agora, não há dinheiro abastecendo as equipes dos clientes. Não é um negócio lucrativo.”

Apesar da falta de benefício financeiro, os fabricantes de motores ganham ao fornecer para outras equipes ao acessar um conjunto maior de dados.

