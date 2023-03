Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz disse que um resultado ruim para a Ferrari no GP do Bahrein não necessariamente prejudicará as chances de sua equipe no campeonato de Fórmula 1 de 2023.

O companheiro de equipe do espanhol, Charles Leclerc, venceu duas das três primeiras etapas na temporada passada para colocar a Ferrari na disputa pelo campeonato de pilotos e equipes, mas uma combinação de baixa confiabilidade e estratégia – além de um forte desenvolvimento da Red Bull na temporada – permitiu que Max Verstappen defendesse confortavelmente sua coroa.

Somado ao desempenho forte da Red Bull nos testes de pré-temporada no Bahrein na semana passada, o time de Milton Keynes é o favorito claro para a temporada.

Mas Sainz alertou que a luta pelo título terminará se a Ferrari não ameaçar imediatamente a Red Bull pela vitória na abertura da temporada.

Citando as duas falhas no sistema de combustível que levaram Verstappen a abandonar no Bahrein e na Austrália no ano passado, ficando 46 pontos atrás de Leclerc, o espanhol disse: “O que aprendemos no ano passado com muita clareza é que quem quer que vença a primeira corrida, não significa que você vai ganhar o campeonato.

“Se você abandonar com dois carros na primeira corrida, não perderá o campeonato, porque foi exatamente o que aconteceu no ano passado entre nós e a Red Bull. Também sabemos como terminou.

"Aconteça o que acontecer nesta primeira corrida, mantenha-se humilde, mantenha o seu plano de desenvolvimento das coisas que você quer melhorar, porque o campeonato não está ganho ou perdido nesta primeira corrida e ainda faltam 22."

Sainz acrescentou que era "impossível" colocar a Ferrari como favorita com base apenas nos testes.

"O que não sabemos são os últimos dois ou três décimos", disse ele. “Mas, no final, na F1, os últimos dois ou três décimos são os mais importantes porque dois ou três décimos é um grande número neste mundo.

“Não tenho ideia de onde vamos estar nesses últimos dois ou três décimos com a Red Bull, com a Aston Martin, com a Mercedes. É impossível saber.

"Não é nenhum segredo que eles parecem os mais fortes com a Red Bull provavelmente liderando o caminho. Agora queremos ver onde nos encaixamos nessa matriz."

Embora o vice-campeão de 2022, Leclerc, tenha sido igualmente tímido nas primeiras chances da Ferrari, ele enfatizou que o SF-23 melhorou em todos os problemas de seu antecessor.

Leclerc disse: "A velocidade em reta foi provavelmente uma fraqueza no ano passado. Focamos um pouco mais nisso e ganhamos um pouco, perdendo um pouco de velocidade nas curvas.

"Mas, no geral, sinto que fizemos um bom trabalho e todas as fraquezas que tínhamos no ano passado melhoraram. Estou confiante de que é um carro melhor."

