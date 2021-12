Max Verstappen lamentou o resultado obtido no treino classificatório em Jeddah: "P3 é um pouco decepcionante".

Lewis Hamilton levou a melhor na classificação do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1, que aconteceu neste sábado. O britânico da Mercedes cravou 1min27s511 para garantir a pole position, seguido de Valtteri Bottas. Verstappen larga em terceiro.

O piloto da Red Bull vinha em uma boa tentativa para assumir a posição de honra, mas não conseguiu completar a volta ao bater no último setor.

Em entrevista após a sessão classificatória, Verstappen explicou o que aconteceu nos momentos finais do Q3 e lamentou: "P3 é um pouco decepcionante".

"Sim, é claro que é terrível. Mas essa foi no geral uma boa classificação. Quer dizer, foi um pouco difícil, claro, trocar os pneus aqui no circuito de rua, mas eu sabia que o ritmo estava lá e apareceu no último segmento."

"Não entendi muito bem o que aconteceu mas travei e ainda tentei, claro, manter o carro na pista, tentei terminar a volta mas prendi a traseira e tive que parar. Mas sim P3 é um pouco decepcionante, claro, hoje sabendo em que volta eu estava, mas mesmo assim mostra que o carro é rápido e vamos ver o que podemos fazer na corrida", concluiu.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: