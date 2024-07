Após a possibilidade da McLaren ser equipada com motor Red Bull-Ford da Fórmula 1 2026 em diante 'esfriar', o contato entre as partes foi retomado, de modo que o time de Woking e a divisão de unidades de potência taurina podem 'unir forças' no novo regulamento de motores da categoria.

A informação é do Auto Motor und Sport. O portal atribui a procura da McLaren à Red Bull Powertrains ao 'ceticismo' das clientes da Mercedes em relação às unidades de potência das Flechas de Prata para a F1 2026 -- além da McLaren, a marca de Stuttgart fornece motor para Williams e Aston Martin na F1.

A Aston, porém, será parceira da Honda em 2026, de modo que não tem futuro atrelado à Mercedes. Entretanto, a Alpine pode ser a 'substituta' no rol de clientes das Flechas de Prata, já que Flavio Briatore teria a incumbência de encerrar a operação de motores da Renault e 'migrar' para a Mercedes.

Assim, McLaren e Williams questionam se a marca da Alemanha terá condições de fornecer unidades de potência para si mesma e três clientes já no início da nova era da F1. De todo modo, as duas escuderias britânicas têm contrato com a montadora germânica para as regras de motor que vão de 2026 a 2030.

Mas isso não impede Zak Brown, CEO da McLaren, de prospectar outra parceria: por isso, o norte-americano teria inclusive visitado as instalações da Red Bull Powertrains-Ford, diz o veículo jornalístico alemão. Tudo isso em meio à rivalidade Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren...

CHANTAGEADO POR BRIATORE, Tarso avalia volta de Flavio, QUASE IDA À FERRARI, Alonso, Mantiqueira e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

.