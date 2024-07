F1: McLaren conta com Pérez para chegar ao título de construtores

O CEO da McLaren, Zak Brown, acredita que foi oferecida à sua equipe uma “janela de abertura” para lutar contra a Red Bull pelo título de construtores da Fórmula 1 devido às contínuas dificuldades de Sergio Pérez.

A equipe de Woking continuou seu ‘ressurgimento’, juntando-se à Red Bull no topo da hierarquia, com Lando Norris em particular pressionando consistentemente Max Verstappen para vitórias.



As vitórias de Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell e Lewis Hamilton também ajudaram, tirando pontos do holandês, que perdeu ainda mais ao abandonar o GP da Austrália.



Mas embora o tricampeão tenha sido um modelo de consistência, o companheiro de equipe Pérez quase refletiu a queda no meio da temporada do ano passado, com uma algo semelhante nesta temporada.



O mexicano não conseguiu terminar entre os cinco primeiros desde o GP de Miami – um sétimo e dois oitavos seus únicos pontos marcados nas seis corridas desde então, uma série que incluiu batidas em Mônaco e no Canadá, enquanto uma rodada na brita durante a classificação em Silverstone o deixou com uma causa perdida na corrida.



Suas dificuldades permitiram à McLaren diminuir a diferença para 78 pontos na corrida pelo título e, enquanto a Ferrari está na frente em segundo, a própria Scuderia experimentou uma queda desde Mônaco.



Questionado sobre as perspectivas de sua equipe na batalha com a Red Bull, Brown disse: “Acho que vai depender de Pérez no final das contas.



“Você apenas tem que assumir que Max será o primeiro, segundo ou terceiro em todas as corridas do ano – provavelmente mais primeiros do que terceiros.



“O baixo desempenho de Sergio é o que está abrindo a janela para nós. Acho que se tivermos os mesmos pontos ganhos que tivemos nas últimas seis corridas, conseguiremos fazer este trabalho.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Mas a forma como Andrea motiva a equipe tem tudo a ver com este fim de semana, a próxima sessão e a próxima semana. Sabemos que podemos fazer isso, mas não é isso que está nos motivando.

“O que impulsiona a nossa motivação é tentar melhorar a cada sessão, a cada semana, e o resultado se resolverá por si mesmo.”

A McLaren não está em busca de nenhum título de F1 desde a temporada de 2012, a última com Hamilton pilotando pela equipe, com uma queda de meados da década com a Honda que só agora foi recuperada.

Embora a porta possa estar se abrindo, o rápido início de ano da Red Bull, antes dos rivais começarem a adicionar pacotes de atualização aos seus carros, deu à equipe espaço para respirar no topo da tabela.

Mas sobre se houve conversas dentro da equipe sobre a chance de sucesso, Brown respondeu: “Acho que todos nós estamos [conversando]. Acho que todos fomos ao Bahrein e dissemos ‘certo, esse é o campeonato’.

"Vai ser épico. A Mercedes parece estar no ritmo agora. A Ferrari está lá, cerca de duas corridas atrás [Mônaco], Charles venceu.

"Então você sente que tem quatro equipes diferentes que vão vencer corridas na segunda metade do ano. Então é incrível - uma pena que a temporada não começou agora."

CHANTAGEADO POR BRIATORE, Tarso avalia volta de Flavio, QUASE IDA À FERRARI, Alonso, Mantiqueira e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!