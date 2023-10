A Red Bull anunciou seus planos para os testes de novatos na temporada 2023 da Fórmula 1. No TL1 do GP de Abu Dhabi, a equipe fará algo diferente, colocando o atual campeão da Fórmula E Jake Dennis e o piloto da academia Isack Hadjar simultaneamente na pista.

Todas as equipes são obrigadas a cederem duas vagas em TL1s ao longo do ano para novatos (com menos de 2 GPs disputados na F1), sendo um em cada carro. Mas, em 2023, as equipes vivem um dilema para colocarem os pilotos, especialmente no segundo semestre, com sprints no Catar, Austin e Brasil, além das pistas de Suzuka, Singapura e Las Vegas não sendo vistas como práticas.

De forma pouco comum, a Red Bull colocará os dois pilotos simultaneamente em Yas Marina, sem tirar Max Verstappen ou Sergio Pérez do TL1 no GP do México, onde a Pirelli fará mais um teste obrigatório. A intenção original era colocar Liam Lawson, mas o neozelandês não se classifica mais como novato após fazer 3 GPs com a AlphaTauri no lugar de Daniel Ricciardo.

Dennis é piloto de simulador da Red Bull desde 2018 e teve contato com o RB14 na Hungria e na Espanha. Essa será a primeira chance do britânico com o carro da temporada 2023. O piloto da Andretti é o atual campeão da Fórmula E e seguirá com a equipe no próximo ano.

Photo by: Red Bull Content Pool Isack Hadjar, Hitech GP

Hadjar também pilotará pela AlphaTauri no TL1 do México antes de assumir o assento pela Red Bull em Abu Dhabi, com a equipe de Faenza precisando cumprir apenas uma sessão, já que Nyck de Vries era um novato quando pilotou na abertura da temporada no Bahrein.

O francês ficou em quarto lugar no campeonato de F3 de 2022 e atualmente ocupa a 14ª colocação na classificação da F2 e tem servido como reserva da Red Bull/AlphaTauri quando Lawson não estava disponível.

Outros pilotos escalados para testes de estreia no México e/ou Abu Dhabi são Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Pato O'Ward (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich ( Aston Martin) e Theo Pourchaire (Alfa Romeo).

