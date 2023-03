Carregar reprodutor de áudio

O fato de que o Aston Martin AMR23 tem certas semelhanças visuais com o Red Bull RB19 foi motivo de piadas no início da temporada da Fórmula 1 no Bahrein, ao menos pelo lado do time de Milton Keynes.

"É bonito ver três carros da Red Bull no pódio", disse Sergio Pérez na coletiva de imprensa da FIA depois da corrida, adicionando: "Todos somos pilotos da Red Bull", em alusão a Fernando Alonso.

Isso ocorre claramente porque Dan Fallows, membro da equipe de design da Red Bull há muitos anos, é diretor técnico da Aston Martin desde abril de 2022. E que o Aston Martin de 2023 de repente se parece muito com o carro do ano passado da equipe de Milton Keynes. É menos impressionante para alguns.

"Afinal, não foi apenas Fallows que se mudou para a Aston Martin, mas também alguns outros funcionários. Eles obviamente têm uma boa memória", disse Marko no Bahrein em entrevista à Sky Sports. Com um largo sorriso no rosto, acrescentou que não querem fazer alarde porque “queremos começar esta temporada em paz”.

Após a corrida, o conselheiro da Red Bull voltou a falar sobre a Aston Martin: "Hoje tivemos três Red Bulls no pódio. Um deles tinha um motor diferente."

Mas quando Marko diz algo assim, ele sempre o faz por maldade, mas isso não significa que a F1 está caminhando para um novo copygate. E para deixar ainda mais claro, em entrevista ao canal do YouTube do Formel1.de, publicação irmã do Motorsport.com, o austríaco de 79 anos garantiu que não haverá protesto contra a equipe de Silverstone.

Questionado se há indicações concretas de uma transferência de informações da Red Bull para a Aston Martin, Marko respondeu: "De jeito nenhum. E também não é para ser uma acusação. São apenas comentários engraçados. Se você olhar no grid, o Aston Martin é o carro mais próximo do Red Bull", disse ele.

Que o Aston Martin no Bahrein foi o rival mais feroz da Red Bull, especialmente na corrida, é algo que os especialistas concordam. E o chefe da equipe de Milton Keynes, Christian Horner, também acredita que Alonso foi "muito forte" na corrida: "Foi divertido ver Fernando lá em cima e dá esperança para a geração de mais de 40 anos de que ainda há vida por vir."

"Ele fez uma corrida muito boa, é muito ambicioso e o Aston parece ser um bom carro", disse Horner. "Com base no resultado da corrida, é preciso dizer que eles foram a segunda equipe mais forte do Bahrein."

Comentando sobre o progresso que a Aston Martin fez durante o inverno, Horner pontuou: "É uma prova para todas as equipes de que algo assim é possível. Eles fizeram um trabalho muito bom. E dizem que a imitação é o maior elogio. A partir desse ponto De vista, é bom ver nosso carro antigo ainda funcionando tão bem!"

