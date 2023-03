Carregar reprodutor de áudio

O início da temporada 2023 da Fórmula 1 deixou dúvidas no ar sobre o futuro de Lewis Hamilton. Em seu último ano de contrato, o heptacampeão vinha afirmando que seu objetivo é continuar, mas mais um começo complicado para a Mercedes levanta a interrogação sobre uma possível mudança de planos. Para o ex-piloto Mark Webber, o britânico deve ter cautela na tomada de decisão.

Hamilton chegou a 2023 mais uma vez em busca do octacampeonato mundial de pilotos, mas segue sem vencer uma corrida desde o GP da Arábia Saudita de 2021, seu maior jejum na categoria, e essa seca não dá sinais de mudar a curto prazo.

Com o W14, a Mercedes iniciou a temporada 2023 tendo um carro que sofre com a falta de carga aerodinâmica, terminando o GP do Bahrein na quinta e sétima posições. O contrato de Hamilton chega ao fim neste ano, e o momento atual do time alemão pode influenciar na decisão do heptacampeão sobre seu futuro.

Webber, que dividiu as pistas com Hamilton antes de sua aposentadoria, está curioso para ver qual será o caminho tomado pelo britânico. Em entrevista ao Channel 4, ele comentou sobre o futuro de Hamilton.

"Estou fascinado pelo que está por vir. Não é sobre o histórico de Hamilton, já que ele é um cara acostumado a vencer e que ainda pode vencer. Sua motivação é enorme. Mas esse esporte é sobre o rendimento do carro, e você se dá conta de que os detalhes técnicos dos carros não são algo que você pode mudar do dia para a noite".

"Então, o que ele vai fazer? Como ele se posicionará mentalmente para a primeira parte do ano? Certamente ele vai dar tudo de si, seguindo os conselhos dos Tom Bradys do mundo, pessoas admiradas, atletas com longas carreiras no esporte".

"Não acredito que ele tomará uma decisão precipitada, mas a Mercedes terá que agir com rapidez".

