Carregar reprodutor de áudio

Após uma importante vitória no GP de Mônaco, Sergio Pérez se aproximou de vez da luta pelo título da Fórmula 1, ficando a 15 pontos do líder e companheiro Max Verstappen e a seis de Charles Leclerc. E enquanto muitos acreditam que a Red Bull irá frear o avanço do mexicano para favorecer o atual campeão, Christian Horner diz que ele está livre para buscar o campeonato.

Em seu primeiro ano com a equipe, em 2021, Pérez acabou tendo um papel mais de apoio na luta de Verstappen contra Lewis Hamilton. Mas agora ele se mostra mais forte, fazendo a pole em Jeddah e superando o holandês no grid em Mônaco.

As controversas ordens de equipe no GP da Espanha mostraram alguma tensão interna sobre a posição de Pérez, mas isso foi seguido pela vitória em Monte Carlo e o anúncio da renovação de contrato por mais dois anos. Por isso, Horner afirma que a equipe não liga para qual piloto termine com o título.

"Não importa para nós qual deles será campeão. Claro, o de construtores é muito importante. Mas seja Max ou Checo, ambos são pilotos da Red Bull, e eles têm a mesma chance. Claro, é uma temporada muito longa, com seus altos e baixos. Mas é ótimo ter ambos ali na briga".

"Checo está na melhor forma de sua carreira, fazendo um ótimo trabalho. E não é algo único. Vimos sua pole em Jeddah. Ele está atingindo um ótimo nível de performance. Isso é fantástico para nós. Mas precisamos que ambos os pilotos sigam trabalhando juntos como estão fazendo".

"Porque a Ferrari tinha o carro mais rápido [em Mônaco], certamente na classificação, enquanto nas corridas pode ser desconhecido, mas eles são grandes oponentes, e temos que trabalhar juntos para garantir que ambos os pilotos terminem à frente deles".

Questionado pelo Motorsport.com se Pérez tinha um ponto a provar em Mônaco, Horner disse: "Ele sempre gostou dessa pista. Lembro de quando ele guiou para mim aqui [na GP2], ele sempre foi forte aqui, e particularmente no próximo, no Azerbaijão. Discutimos isso imediatamente após a corrida de Barcelona, e não foi problema algum".

"Ele entendeu claramente a situação. Acho que ele está em um bom momento, com alta confiança, guiando muito bem. E a diferença entre ele e Max é muito, muito menor".

Podium: Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Pérez disse também não ter dúvidas sobre a oportunidade de lutar por vitórias e o título: "É bem claro. Eles não precisam dizer isso, mas está claro, pelo menos do meu lado da garagem e dentro da equipe. Se não, não estaria aqui".

Verstappen insistiu que seu bom relacionamento com Pérez não seria impactado com a presença do mexicano na luta pelo título: "Por que mudaria? Trabalhamos bem como equipe".

"Sempre tentamos otimizar o carro, trabalhando para a equipe, e podemos aceitar quando um faz um bom trabalho ou um trabalho melhor. Acho que isso é importante, porque é como você mostra respeito ao outro".

"E sim, que vença o melhor no final, não? Claro, sempre tentamos fazer o melhor possível na pista, mas também temos muito respeito um pelo outro, tentando fazer o máximo de pontos por final de semana para a equipe".

Quem pode substituir Ricciardo após 'ultimato' da McLaren ao australiano? Veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: