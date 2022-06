Carregar reprodutor de áudio

Por ter apenas 24 anos, ainda é difícil de vermos Max Verstappen como um veterano da Fórmula 1. Mas o atual campeão já está sua oitava temporada na categoria, com mais seis já garantidas com a Red Bull. Por isso, o holandês não descarta dar adeus à F1 ao final de seu acordo atual com o time austríaco.

Verstappen estreou na F1 em 2015, quando ainda tinha 17 anos. Ele correu um ano e algumas corridas pela Toro Rosso, onde se destacou, ganhando a promoção para a Red Bull logo no começo de 2016, vencendo em sua estreia pela equipe, o GP da Espanha.

Visto inicialmente como um piloto ainda muito imaturo, cometendo diversos erros e acidentes em seus primeiros anos, o holandês cresceu e se fortaleceu na categoria, tornando-se um dos maiores talentos do grid atual, conquistando o título de 2021 após uma intensa batalha contra Lewis Hamilton, que durou até a última volta da última corrida do ano.

Verstappen sempre destacou a importância de seu relacionamento com a Red Bull e, após o título do ano passado, disse que não vê motivos para sair da equipe austríaca em nenhum momento, algo reforçado pelo próprio piloto em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Com contrato garantido com a Red Bull até o fim de 2028, um dos acordos mais longevos da história da F1, Verstappen não descarta que esse possa ser também o fim de sua trajetória na categoria.

"O plano é ficar aqui até 2028", disse Verstappen. "Não planejo mudar de equipe. Estou feliz aqui e eles estão felizes comigo. Mas não tomei uma decisão sobre o que posso fazer após 2028. Talvez eu pare".

"Eu estou na Fórmula 1 desde que tinha 17 anos. Faz muito tempo. Já fiz várias temporadas na F1. Talvez eu queira fazer coisas diferentes. Com 31 anos, não sei se terei chegado ao ápice ou se já terei perdido performance".

O atual campeão da F1 falou ainda sobre outras categorias que levantam seu interesse, mas também destacou um fator que pode fazer com que ele estenda sua história no Mundial.

"Quero fazer outros tipos de corridas, provas de endurance por exemplo. Talvez eu fique de saco cheio de viajar o tempo todo. Talvez eu queira apenas uma vida mais fácil, fazendo corridas que eu goste".

"Quando surge uma oportunidade para vencer um campeonato, você quer buscar isso. Se eu estiver ainda na luta em 2028, pode ser estúpido parar de repente. É difícil de saber".

Quem pode substituir Ricciardo após 'ultimato' da McLaren ao australiano? Veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: