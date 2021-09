A Red Bull confirmou que liberou Alexander Albon do programa da equipe para que ele pudesse retornar à Fórmula 1 como titular no próximo ano com a Williams, mas ainda tem um relacionamento com o piloto anglo-tailandês que inclui “opções futuras”.

A informação vem à tona após a Williams ter anunciado, nesta quarta-feira, que Albon se juntará à equipe para a temporada 2022, substituindo o britânico George Russell, futuro piloto da Mercedes, como companheiro de equipe do canadense Nicholas Latifi.

Com isso, Albon volta ao grid da categoria após ficar de fora em 2021 por ter sido preterido pela Red Bull para dar vaga ao mexicano Sergio Pérez ao lado do holandês Max Verstappen no time principal da marca de energéticos.

Albon, que atuou como reserva e piloto de testes da RBR em 2021, atraiu interesse de Williams e Alfa Romeo para 2022, mas o caminho para o time britânico parecia complicado, já que a escuderia de Grove é cliente de motores da Mercedes, rival da Red Bull.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse na semana passada que não teria problemas em trabalhar com Albon, contanto que ele estivesse "livre de seu contrato com a Red Bull", enquanto o chefe da RBR, Christian Horner, sentiu que a demanda era "um pouco incomum".

Questionado sobre o status de Albon na Red Bull após o anúncio, o chefe da Williams F1, Jost Capito, disse: “O que posso dizer é que ele é um piloto da Williams em 2022. Talvez você tenha que perguntar à Red Bull, mas para nós ele é um piloto da Williams e é isso.”

De todo modo, a Red Bull esclareceu, por meio de um porta-voz, que, embora Albon tenha sido 'liberado' de seu contrato com o programa de pilotos da marca de energéticos, ainda há ligações entre as duas partes: “Liberamos Alexander Albon para se tornar um piloto da Williams Racing em 2022, mas mantemos um relacionamento com ele que inclui opções futuras."

A contratação de Albon pela Williams também fecha um possível espaço para o piloto de Fórmula E da Mercedes, o holandês Nyck de Vries, que foi campeão da categoria elétrica nesta temporada e também venceu o campeonato de 2019 da Fórmula 2.

Capito falou sobre a opção da Williams por Albon e não por de Vries: “Acho que o Toto [Wolff], no final, entende, assim como nós, que não somos uma equipe B, não somos uma equipe satélite."

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams Photo by: Williams

“Temos que tomar as decisões certas para nós e Toto respeita isso totalmente. E ele também está totalmente ciente da capacidade que Alex tem, sendo também da opinião de que Alex merece uma vaga na F1. Então, ele me apoia.”

Albon estreou na F1 em 2019 pela Toro Rosso e foi promovido à Red Bull no GP da Bélgica daquele ano por causa da má performance de Pierre Gasly no time principal. O francês segue na 'equipe B', enquanto Albon correu pela RBR em 2020, mas acabou preterido para 2021.

De todo modo, o anglo-tailandês seguiu envolvido com a Red Bull como piloto de testes e desenvolvimento, sendo também reserva de Pérez e Verstappen e chegando a participar de treinos livres neste ano.

Nas fotografias utilizadas pela Williams no anúncio de Albon, nota-se que o piloto está com a marca da AlphaTauri em sua camiseta. Capito, porém, disse que a contratação não significa necessariamente que haverá a marca Red Bull no carro.

“Eu trabalho com a Red Bull há muito tempo. Trabalhei pela primeira vez com a Red Bull no final dos anos 90, quando estava na Sauber, então tenho um relacionamento com a Red Bull desde então e sou amigo dos caras da Red Bull. Mas isso não significa que eles tenham que estar no carro, então veremos", disse o chefão da Williams em entrevista com a participação do Motorsport.com.

